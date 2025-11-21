Produtor de eventos é preso no Recife por armazenar conteúdo de abuso sexual infantil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Prisão ocorreu no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife; Outro mandado de busca e apreensão foi cumprido na Ilha de Joana Bezerra

Clique aqui e escute a matéria

Um ator e produtor de eventos de 46 anos foi preso em flagrante no Recife pelo crime de armazenamento de conteúdo pornográfico envolvendo abuso sexual infantil. A ação integra uma operação da Polícia Federal voltada ao combate a esse tipo de prática.

A prisão ocorreu no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife. Um segundo mandado de busca e apreensão foi cumprido na Ilha de Joana Bezerra, área central da cidade, mas não resultou em flagrante.

As investigações estão relacionadas a dois inquéritos policiais distintos, ambos iniciados em 2024.

Extorsão

Todo o material apreendido durante o cumprimento dos mandados passará por perícia para identificar elementos que comprovem crimes ligados ao abuso sexual infantil praticado pela internet.

Dependendo do resultado das diligências, os investigados poderão responder pelos crimes de armazenamento, divulgação e produção de material de abuso sexual infantil — cujas penas somadas variam de 8 a 18 anos de reclusão.

Mandados de busca e apreensão de operação da Polícia Federal em Pernambuco miram o crime de armazenamento de conteúdo de abuso sexual infantil - PF/DIVULGAÇÃO

Em um dos casos, há indícios de que o suspeito também tenha cometido o crime de extorsão. Segundo a PF, ele teria convencido um adolescente estrangeiro a expor genitália e rosto na mesma imagem e, em seguida, passado a chantageá-lo. Caso não recebesse pagamento, ameaçava divulgar o material para destruir a vida pessoal e a carreira do jovem.

A Operação Desenrolado, conduzida pela Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos da Superintendência Regional da PF em Pernambuco, tem como objetivo reprimir possíveis crimes de armazenamento, disseminação e produção de imagens e vídeos com cenas de abuso sexual infantil.

Abuso sexual

Apesar de o termo “pornografia” ainda aparecer na legislação brasileira para se referir a casos como esse, organismos internacionais entendem que o mais adequado é falar em “abuso sexual de crianças e adolescentes”.

Um relatório da rede internacional InHope, divulgado em abril de 2025, apontou que o Brasil ocupa a quinta posição entre 51 países com o maior número de denúncias de abuso sexual infantil na internet.

Entre 2022 e 2024, o volume de notificações cresceu significativamente: o país saiu da 27ª posição para a atual quinta colocação.

Presente em 51 países, a rede InHope tem, no Brasil, a SaferNet como entidade responsável por receber e contabilizar as denúncias. A organização atua desde 2006 em parceria com o Ministério Público Federal.