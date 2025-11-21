Pais de outra aluna denunciam professor preso por suspeita de estupro em Olinda

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nova queixa foi registrada nesta sexta-feira (21), após primeiro caso de abuso sexual ser divulgado pela imprensa. Segunda criança também tem 11 anos

A Polícia Civil de Pernambuco recebeu uma nova queixa contra o professor de 45 anos preso em flagrante suspeito de estupro e assédio sexual contra uma aluna de 11 anos numa escola municipal de Olinda, no Grande Recife. Desta vez, a vítima é uma menina da mesma idade e que estuda numa instituição de ensino de Camaragibe, onde o docente também atua.

De acordo com a delegada Lúcia Custódio, da Delegacia da Mulher de Olinda, os pais da menina registraram o boletim de ocorrência nesta sexta-feira (21), após a prisão do suspeito ser divulgada pela imprensa.

"O padrasto viu imagens no celular da menina e a indagou. Foi quando a criança contou que a vítima de Olinda, que ela conhece pelas redes sociais, avisou que o professor havia sido preso por abusar dela", relatou a delegada, em entrevista à TV Jornal.

Segundo parentes, o professor também enviava mensagens, por meio de redes sociais, para a menina que estuda em Camaragibe. Inicialmente, a família relatou que não há indícios de que o docente praticou abuso sexual na escola contra a menina, mas exames serão realizados no Instituto de Medicina Legal (IML).

A delegada disse acreditar que o professor pode ter feito outras vítimas e que isso também será apurado ao longo da investigação.

O nome do professor está sendo mantido em sigilo como forma de evitar que possíveis vítimas sejam identificadas, conforme determina o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

PROFESSOR FOI ENCAMINHADO AO COTEL

Durante audiência de custódia, na tarde desta sexta-feira, a Justiça converteu a prisão em flagrante em preventiva do professor. Ele já foi encaminhado ao Centro de Observação Criminológica e Triagem (Cotel), em Abreu e Lima.

A menina que estuda na escola em Olinda contou para a mãe que abusos sexuais teriam sido praticados numa sala de aula, durante o recreio. O suspeito negou as acusações.

A Prefeitura de Olinda informou, por meio de nota oficial, que o professor "está preventivamente afastado das atividades para apuração das graves acusações que recaem sobre ele".

Uma portaria foi publicada nomeando uma comissão de sindicância no âmbito da Secretaria de Educação para apurar as acusações ao referido professor.

ESTATÍSTICAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL SEGUEM ALARMANTES

Os casos de estupro de crianças e adolescentes continuam chamando a atenção e são um alerta para a família sobre a necessidade de redobrar os cuidados.

De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), 1.552 queixas de abusos sexuais na faixa etária de 17 anos foram registradas em Pernambuco entre janeiro e outubro deste ano.

O número representa 70% do total de todos os casos de estupro contabilizados no Estado nesse período. A maioria das vítimas é menina.