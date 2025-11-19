Polícia Civil de Pernambuco ganha policlínica para saúde física e mental dos profissionais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Além de atendimentos clínicos e psicológicos, a unidade vai fazer um diagnóstico do estado de saúde dos policiais para criar programas de prevenção

A Polícia Civil de Pernambuco agora conta com uma policlínica para atendimento voltado à saúde física e mental dos profissionais ativos e inativos. A inauguração do espaço, localizado no bairro da Boa Vista, área central do Recife, aconteceu nesta quarta-feira (19).

A gestão estadual afirmou que investiu R$ 4,6 milhões na requalificação do prédio, onde já funciona a Diretoria de Gestão de Pessoas. A policlínica conta com quatro pavimentos, com 41 ambientes.

Dentre os serviços oferecidos estão atendimento ambulatorial em psicologia, fisioterapia, enfermagem, odontologia, educação física, farmácia, terapias integrativas e serviço social; programas e projetos de reabilitação física, vacinação, ocupacional, saúde bucal e atividade física.

Também foi contratado o serviço de diagnóstico do perfil epidemiológico na Polícia Civil, que representa a realização de estudo do estado de saúde dos policiais civis, visando a identificação dos problemas, fatores de risco e tendências ao longo do tempo. Este serviço inédito no Estado servirá de parâmetro para a criação de programas de prevenção e promoção da saúde do efetivo.

Na ocasião, também foi entregue uma van para atendimento multidisciplinar itinerante dos policiais civis do interior do Estado.

"Este é um espaço de referência para cuidarmos melhor dos nossos servidores, que todo dia colocam as suas vidas em risco e trabalham para garantir a segurança de Pernambuco", declarou a governadora Raquel Lyra.