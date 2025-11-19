Governo Federal veta o uso de linguagem neutra

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O renomado colunista João Alberto destaca os principais temas em sociedade, política, moda, eventos e entretenimento em Pernambuco e no mundo

Clique aqui e escute a matéria

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que proíbe o uso de linguagem neutra por órgãos da administração pública em todas as esferas, da deputada Érika Kokay, pelo Congresso. A medida integra a Política Nacional de Linguagem Simples e busca facilitar a compreensão das informações públicas pelos cidadãos. A norma determina que não sejam utilizadas novas flexões de gênero ou número que contrariem a gramática e o Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, da Academia Brasileira de Letras, vetando termos como “todes” e “elu”.

EX-PRESIDENTES

Os ex-presidentes Luciano Bivar, Gustavo Dubeux, João Humberto Martorelli, Homero Lacerda e Jarbas Guimarães, todos com administrações brilhantes, têm mantido contatos, visando encontrar uma fórmula de tirar o rubro-negro da terrível crise em que se encontra.

ELÉTRICOS PREMIUM

O grupo AutoNunes, fundado pelo saudoso Severino Belo, de quem fui amigo, e muito bem comandado por Beto Nunes, tem concessionária Chevrolet, Nissan e GAC. Ontem, inaugurou, na Imbiribeira, a “Zeekr Auto Oriente”, grupo de veículos elétricos premium do Grupo Geely. O evento teve a presença de Ronaldo Znidarsis, líder das operações da empresa no Brasil.

DESTAQUE

O Nannai Muro Alto e o Nannai Noronha são os únicos hotéis de Pernambuco que estão na 2ª edição do ranking Casual Exame, que reúne os 50 melhores hotéis do Brasil.

FITNESS

Sophia Lins, Lucinha Cascão, Amanda Campos, Sydia Amaral, Tania Fontaine, Daniela Lyra, Isabelle Gayoso, Ramona e Cristiane Guimarães estavam reunidas ontem, no Vydia Studio, para aula especial.

PARCERIA

Laura Carvalho, que comanda a grife esportiva “Fox Brasil”, lança parceria com Nathalia Luna, destaque do universo esportivo. É uma coleção de roupas fitness que traz as tendências mais atuais nos formatos e cores.

ELOGIOS

Marjorie Estiano acumula elogios em um dos papéis mais intensos de sua carreira ao interpretar Ângela Diniz, socialite mineira assassinada em 1976 pelo então namorado Doca Street. A minissérie “Ângela Diniz: Assassinada e Condenada”, que estreou na HBO Max, revisita o crime que chocou o país e a mentalidade que buscou justificá-lo sob a tese da “legítima defesa da honra”, abolida pelo STF apenas em 2023.

DOAÇÕES

O organizador da feira "Petnor", Paulo Moura, revelou que conseguiu, só nos primeiros dois dias de evento, duas toneladas de doações de ração, que serão destinadas para ONGS da cidade.

CUSTO

Dados do Portal da Transparência mostram que, com pouco menos de uma semana ainda pela frente, a COP30, em Belém, custou R$ 787,2 milhões aos cofres públicos, representando 76,4% do orçamento total previsto.

VACINAÇÃO

Durante o Congresso Pernambucano de Inovação e Integração em Saúde, a governadora Raquel Lyra anunciou o selo “Bora Vacinar”, em parceria com o Ministério Público, para incentivar as vacinas nos municípios.

M O V I M E N T O

BOM DIA: “Criticar o governo não é proibido.” (Romoaldo de Souza)

O RECIFE Expo Center e o viaduto de acesso ao RioMar são alguns locais do Recife que estão com a iluminação em azul devido à campanha Novembro Azul.

ALCEU Valença lamentou o falecimento de Jards Macalé. Relembrou os tempos do elenco da Som Livre.

ANA Luisa Sultanum faz o enxoval da filha, Sarah, nos Estados Unidos.

SHEILA Barros e Mauro Rodrigues comemoraram Bodas de Prata em Serra Negra.

COM intensa programação, a 9ª Feira da Uva do Vinho acontecerá de amanhã a domingo, em Lagoa Grande.

O MINISTRO Sílvio Costa Filho participa de reuniões de negócios em Dubai.

LÉO Foguete, Joyce Alane, João Gomes, Raphaela Santos, Amaro Freitas e Priscila Senna são os pernambucanos que concorrem no Prêmio Multishow 2025.

O IMIP recebeu do Governo de Pernambuco uma menção honrosa pelo trabalho humanizado realizado no complexo hospitalar, entregue pela secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti.

ANIVERSÁRIOS

Agostinho Nascimento, Aline Feitosa, Antônio Carlos Brito Maciel, Antônio Carrilho, Belarmino Alcoforado, Bertha Vieira Maciel, Christina Fernandes Leão, Eduardo Ferreira, Elizabeth Curra, Izabela Brito, Manoel Fernandes, Marcelo Barros, Murilo Cavalcanti, Regina Xavier, Reginaldo Valença Filho, Sandra Barros e Silva, Sandra Wiethaeuper e Sílvio Litvin.