Grupo Lide Pernambuco comemora seus 14 anos
Drayton Nejaim comanda hoje, no Mirante do Paço, jantar comemorativo dos 14 anos do Grupo Lide Pernambuco. Evento terá a posse de Avelar Loureiro Filho como presidente do Conselho Empresarial, de Alfredo Bezerra Leite, no Conselho de Honra e Edson Cedras no Colégio de Presidentes. Vai ter apresentações do medalhista olímpico Lars Grael e show de Kevin Ndjana. Wagner Francis assina o buffet.
BELEZA
A governadora Raquel Lyra entrega hoje a sede da Polícia Civil, na esquina das ruas da Aurora e do Príncipe, que foi totalmente restaurada e ficou muito bonita.
PERDA
Faleceu ontem, em Brasília, onde residia, Leo Gangana, que durante muitos anos foi diretor da Rádio Clube FM do Recife e deixou muitos amigos na nossa cidade.
ROBÔ
A Vale do Ave faz “happy hour” na próxima quarta-feira, dia 26 de novembro, na Porsche Center Recife, para apresentar robô delivery da TK Elevator, que desenvolveu a tecnologia para entregas autônomas em edifícios residenciais do Brasil. Ele se comunica com os elevadores através de inteligência artificial e se desloca com precisão pelos andares e apartamentos.
VERNISSAGE
Marcelle Farias e Eduardo Suassuna comandam esta noite, na Galeria Marco Zero, a abertura da exposição “A Geometria e a Natureza da Arte”, da pintora Julieta Cavalcanti, pernambucana radicada no Rio de Janeiro.
PREMIUM
O Recife ganha em breve o “Jardins Life” reunindo serviços premium, de alto valor agregado, focado em saúde e gastronomia autoral do Nordeste. Vai ocupar a área onde já funcionou a Academia Perfformance, em Boa Viagem.
JINGLE BELLS
O Concerto de Natal do Aria Social, que reunirá elenco de 143 artistas entre bailarinos e cantores, coro infantil e orquestra com 38 músicos, vai se apresentar entre os dias 5 e 7 de dezembro, em frente ao Palácio do Campo das Princesas e nos dias 9 e 10 de dezembro, no Instituto Ricardo Brennand.
ALGEMAS
O empresário Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso ontem, quando se preparava para embarcar num jatinho para Malta, no Aeroporto de São Paulo. Na véspera havia acertado a venda do banco para um grupo dos Emirados Árabes, que faria investimento de R$ 3 bilhões.
OSCAR
Apesar de ter uma carreira de 45 anos de muito sucesso, o ator Tom Cruise nunca ganhou um Oscar Honorário. Em cerimônia em que foi aplaudido de pé, em Los Angeles, recebeu um Oscar Honorário.
EDUCAÇÃO
A Universidade de São Paulo é a única instituição de ensino superior da América Latina a participar da edição 2026 QS World University Ranking: Sustainability. A Universidade de Lund, na Suécia, ocupou o primeiro lugar.
HOMENAGEM
Acontece hoje o Prêmio Gigante Cultural, às 19h, no Cais do Sertão. O evento, promovido pelo Homem da Meia-Noite, reconhecerá pessoas, artistas, entidades e agremiações que enaltecem o Carnaval pernambucano.