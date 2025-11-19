fechar
Flávio Ricco: Televisão não precisa ser cara. Basta ser boa e criativa

Faltam mais "Porchats", mais "Serginhos" — ou outros formatos com a nossa cara, que resgatem a naturalidade e a espontaneidade de quem participa

Por Flávio Ricco Publicado em 19/11/2025 às 0:00
Fábio Porchat
Fábio Porchat - Divulgação

Existem programas na TV que sabem se valer muito bem da criatividade e simplicidade.

“Que História é Essa, Porchat?” e “Altas Horas”, do Serginho Groisman, são apenas dois exemplos.

Mais do que tudo, esses e alguns outros poucos mostram que é perfeitamente possível fazer uma televisão mais barata, mas com qualidade e leveza.

E bons resultados também.

É meio óbvio que o auditório nunca vai faltar — e os realities shows, tudo indica, também não.

Mas está faltando, e já não é tão de agora, uma televisão do nosso jeito e que saiba valorizar a boa conversa, o improviso e se apresentar, até, com maior autenticidade.

Faltam mais “Porchats”, mais “Serginhos” — ou outros formatos com a nossa cara, que resgatem a naturalidade e a espontaneidade de quem participa.

Prova, provada que a TV para dar certo, em vez de cara e complicada, precisa ser verdadeira e só saber se entender com quem está do outro lado.

TV Tudo

Observação verdadeira

No momento em que na TV há muita tentativa de inventar e experiências várias acabam não dando em nada, vemos Ana Maria Braga cada dia mais firme e forte no “Mais Você”.

E cada vez mais também no modo Hebe e Silvio Santos. Falando tudo o que vem na cabeça.

Divulgação
Ana Maria Braga - Divulgação

Ainda não tem

Sobre a possível volta do “Vem pra Cá” no SBT, vale esclarecer que todas as decisões serão tomadas a partir de agora.

Existe um novo projeto, que nada lembra o anterior, mas que só agora será melhor desenvolvido. Isso também significa que não existem nomes cogitados para sua apresentação.

Importante

O que ainda se sabe sobre o SBT é que há todo um estudo para 2026, que inclui não só a sua programação diária, mas também a grade dos finais de semana.

Além disso, uma participação mais direta do jornalismo – anos de eleições e do departamento de esportes – Copa do Mundo.

Divulgação
Celso Freitas, contratado para o SBT News - Divulgação

Mais essa

A televisão dos dias atuais está meio que nem papel: aceita tudo

Tem até tarólogo e astrólogo querendo dar palpites em qualquer coisa, sem o conhecimento de nada. Se metem na vida e trabalho dos outros sem autorização nenhuma.

Surpresas à vista

O que se sabe, sem ainda maiores detalhes ou exatamente quantos, é que a equipe da CazéTV será bem reforçada para a Copa do Mundo.

No meio, claro, alguns ex-jogadores, mas também nomes conhecidos do mercado, entre comentaristas e até narradores. Afinal, serão 104 jogos.

Bem por aí

Ainda são bem desencontradas as informações sobre a equipe do SBT – N Sports que vai trabalhar na Copa do Mundo.

Por enquanto, certos mesmo, são só os atuais contratados.

Outros virão?

Tanto por parte do SBT quanto da N Sports existe o desejo de contar com outros nomes, alguns até sugeridos por Galvão Bueno, como Marcos Uchoa, André Hernan, Mauro Naves, Vanderlei Luxemburgo e Mario Jorge Guimarães, o Maroca.

Tudo, no entanto, vai depender do orçamento. Se caberá e se as duas partes estarão de acordo.

O que é certo

O que SBT e NSports têm definido é que os que já prestam serviços, tanto para uma empresa como para outra, serão aproveitados na transmissão da Copa do Mundo.

Sobre novas contratações, isto passará a depender das necessidades e possibilidades. Antes de tudo, de um entendimento entre as partes.

Porta fechada

Não adianta convidar e nem querer convencer: Rinaldi Faria, como diretor, tem um compromisso direto com Daniela Beyruti.

E condições muito pessoais, colocadas a ela: entre as principais, não dar entrevista e, se possível, aparecer o mínimo possível.

Havia a expectativa

No evento da segunda-feira, promovido pela TMC em São Paulo, entre outros anúncios aguardava-se a transmissão da Copa do Mundo.

Só que não. A informação é que está tudo muito bem encaminhado, mas nada assinado ainda.

Bate – Rebate

  • Na segunda-feira, o “Melhor da Tarde”, da Band, marcou 1,61 de média e bateu o recorde de melhor audiência de 2025 e melhor audiência do novo formato comandado por Leo Dias e Chris Flores.
  • Já o “Melhor da Noite”, nesta quarta-feira, traz uma entrevista com Zezé Di Camargo.
  • Depois da Solange Couto, agora foi a vez da Globo tentar registrar a marca “Não É Brinquedo Não”...
  • ... Ainda aguarda prazo de apresentação de oposição...
  • ... Como se recorda, trata-se do bordão da personagem Dona Jura, vivida por Solange, na novela "O Clone".
  • Enquanto não inicia seus trabalhos em “Três Graças”, Viviane Araújo dedica-se ao espetáculo “A Toda Poderosa”...
  • ... Uma comédia, ao lado de Maciel Silva, no Teatro Bangu Shopping, Rio, dias 13 e 14 de dezembro...
  • ... Maciel também foi chamado para “Três Graças”.
  • Gabriela Dias, de “Volta por Cima”, fez teste para “A Nobreza do Amor”, próxima novela das seis.
  • Leandro Lima, mesmo com todo susto que passou, continua gravando “Três Graças” normalmente...
  • Se alguém não sabe, ele foi parar no hospital após ingerir gasolina enquanto tentava transferir combustível de um carro para o outro.
  • Amanhã, quinta, Dia da Consciência Negra, o “Sem Censura”, da TV Brasil, recebe a desembargadora Ivone Caetano, Elisa Lucinda, Lucas Leto e o médico Fred Nicácio.

C´est fini

A HBO Max já começou a fazer os necessários contatos para formação do elenco do projeto “Beleza Fatal – Parte 2”.

Nesse primeiro momento, a questão de agenda, se estará disponível em determinado período de gravações.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!

