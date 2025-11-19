Flávio Ricco: Televisão não precisa ser cara. Basta ser boa e criativa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Faltam mais "Porchats", mais "Serginhos" — ou outros formatos com a nossa cara, que resgatem a naturalidade e a espontaneidade de quem participa

Clique aqui e escute a matéria

Existem programas na TV que sabem se valer muito bem da criatividade e simplicidade.

“Que História é Essa, Porchat?” e “Altas Horas”, do Serginho Groisman, são apenas dois exemplos.

Mais do que tudo, esses e alguns outros poucos mostram que é perfeitamente possível fazer uma televisão mais barata, mas com qualidade e leveza.

E bons resultados também.

É meio óbvio que o auditório nunca vai faltar — e os realities shows, tudo indica, também não.

Mas está faltando, e já não é tão de agora, uma televisão do nosso jeito e que saiba valorizar a boa conversa, o improviso e se apresentar, até, com maior autenticidade.

Faltam mais “Porchats”, mais “Serginhos” — ou outros formatos com a nossa cara, que resgatem a naturalidade e a espontaneidade de quem participa.

Prova, provada que a TV para dar certo, em vez de cara e complicada, precisa ser verdadeira e só saber se entender com quem está do outro lado.

TV Tudo

Observação verdadeira

No momento em que na TV há muita tentativa de inventar e experiências várias acabam não dando em nada, vemos Ana Maria Braga cada dia mais firme e forte no “Mais Você”.

E cada vez mais também no modo Hebe e Silvio Santos. Falando tudo o que vem na cabeça.

Ana Maria Braga - Divulgação

Ainda não tem

Sobre a possível volta do “Vem pra Cá” no SBT, vale esclarecer que todas as decisões serão tomadas a partir de agora.

Existe um novo projeto, que nada lembra o anterior, mas que só agora será melhor desenvolvido. Isso também significa que não existem nomes cogitados para sua apresentação.

Importante

O que ainda se sabe sobre o SBT é que há todo um estudo para 2026, que inclui não só a sua programação diária, mas também a grade dos finais de semana.

Além disso, uma participação mais direta do jornalismo – anos de eleições e do departamento de esportes – Copa do Mundo.

Celso Freitas, contratado para o SBT News - Divulgação

Mais essa

A televisão dos dias atuais está meio que nem papel: aceita tudo

Tem até tarólogo e astrólogo querendo dar palpites em qualquer coisa, sem o conhecimento de nada. Se metem na vida e trabalho dos outros sem autorização nenhuma.

Surpresas à vista

O que se sabe, sem ainda maiores detalhes ou exatamente quantos, é que a equipe da CazéTV será bem reforçada para a Copa do Mundo.

No meio, claro, alguns ex-jogadores, mas também nomes conhecidos do mercado, entre comentaristas e até narradores. Afinal, serão 104 jogos.

Bem por aí

Ainda são bem desencontradas as informações sobre a equipe do SBT – N Sports que vai trabalhar na Copa do Mundo.

Por enquanto, certos mesmo, são só os atuais contratados.

Outros virão?

Tanto por parte do SBT quanto da N Sports existe o desejo de contar com outros nomes, alguns até sugeridos por Galvão Bueno, como Marcos Uchoa, André Hernan, Mauro Naves, Vanderlei Luxemburgo e Mario Jorge Guimarães, o Maroca.

Tudo, no entanto, vai depender do orçamento. Se caberá e se as duas partes estarão de acordo.

O que é certo

O que SBT e NSports têm definido é que os que já prestam serviços, tanto para uma empresa como para outra, serão aproveitados na transmissão da Copa do Mundo.

Sobre novas contratações, isto passará a depender das necessidades e possibilidades. Antes de tudo, de um entendimento entre as partes.

Porta fechada

Não adianta convidar e nem querer convencer: Rinaldi Faria, como diretor, tem um compromisso direto com Daniela Beyruti.

E condições muito pessoais, colocadas a ela: entre as principais, não dar entrevista e, se possível, aparecer o mínimo possível.

Havia a expectativa

No evento da segunda-feira, promovido pela TMC em São Paulo, entre outros anúncios aguardava-se a transmissão da Copa do Mundo.

Só que não. A informação é que está tudo muito bem encaminhado, mas nada assinado ainda.

Bate – Rebate

Na segunda-feira, o “Melhor da Tarde”, da Band, marcou 1,61 de média e bateu o recorde de melhor audiência de 2025 e melhor audiência do novo formato comandado por Leo Dias e Chris Flores.

Já o “Melhor da Noite”, nesta quarta-feira, traz uma entrevista com Zezé Di Camargo.

Depois da Solange Couto, agora foi a vez da Globo tentar registrar a marca “Não É Brinquedo Não”...

... Ainda aguarda prazo de apresentação de oposição...

... Como se recorda, trata-se do bordão da personagem Dona Jura, vivida por Solange, na novela "O Clone".

Enquanto não inicia seus trabalhos em “Três Graças”, Viviane Araújo dedica-se ao espetáculo “A Toda Poderosa”...

... Uma comédia, ao lado de Maciel Silva, no Teatro Bangu Shopping, Rio, dias 13 e 14 de dezembro...

... Maciel também foi chamado para “Três Graças”.

Gabriela Dias, de “Volta por Cima”, fez teste para “A Nobreza do Amor”, próxima novela das seis.

Leandro Lima, mesmo com todo susto que passou, continua gravando “Três Graças” normalmente...

Se alguém não sabe, ele foi parar no hospital após ingerir gasolina enquanto tentava transferir combustível de um carro para o outro.

Amanhã, quinta, Dia da Consciência Negra, o “Sem Censura”, da TV Brasil, recebe a desembargadora Ivone Caetano, Elisa Lucinda, Lucas Leto e o médico Fred Nicácio.

C´est fini

A HBO Max já começou a fazer os necessários contatos para formação do elenco do projeto “Beleza Fatal – Parte 2”.

Nesse primeiro momento, a questão de agenda, se estará disponível em determinado período de gravações.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!