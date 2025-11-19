Associação do presidente da Câmara de Ipojuca recebeu R$ 12 milhões em emendas, afirma polícia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Mandado de prisão contra Flávio do Cartório (PSD) foi cumprido na terça-feira (18), um dia antes da 2ª fase da operação que apura desvios milionários

A investigação dos desvios milionários de emendas parlamentares autorizadas pela Câmara de Vereadores de Ipojuca, no Grande Recife, identificou que o dono de uma das associações beneficiadas com R$ 12 milhões é o próprio presidente da Casa, Flávio do Cartório (PSD).

A informação foi divulgada em coletiva de imprensa conjunta da Polícia Civil e Ministério Público de Pernambuco (MPPE), nesta quarta-feira (19), quando foi deflagrada a segunda fase da Operação Alvitre. Dois mandados de prisão foram cumpridos contra um empresário do município de Bezerros e contra o presidente da "Filhos de Ipojuca", associação pertencente ao presidente da Câmara.

Flávio e o vice-presidente da Casa, Professor Eduardo (PSD), foram presos em flagrante por lavagem de dinheiro na tarde da terça-feira (18), quando saíam de um supermercado em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Flávio já vinha sendo monitorado e o mandado de prisão contra ele seria cumprido também nesta quarta, mas foi antecipado.

Ambos foram detidos por policiais do Grupo de Operações Especiais (GOE). Eles estavam com uma sacola com R$ 14.267 em dinheiro. Conforme já informado pelo Jornal do Commercio, documentos com anotações foram apreendidos e indicam um possível esquema de "rachadinha" totalizando mais de R$ 345 mil. Essas informações constam no boletim de ocorrência registrado pela polícia após as prisões.

Segundo o delegado Ney Luiz Rodrigues, responsável pelo inquérito, o presidente da associação Filhos de Ipojuca era usado como "laranja". O nome dele não foi revelado oficialmente.

Até 2023, a associação funcionava como uma espécie de escolinha de esportes, com recebimento médio de R$ 230 mil. A partir daquele ano, houve um salto para R$ 5 milhões em valores pagos por meio de emendas impositivas.

"A associação também passou a fornecer prestação de serviços de saúde, sem capacidade técnica para execução. No total, a gente acredita que foram R$ 12 milhões recebidos", pontuou o delegado.

A reportagem tenta contado com a defesa do presidente da Câmara.

O Partido Social Democrático (PSD), sigla que representa os vereadores presos, emitiu uma nota oficial sobre o ocorrido.

"O PSD de Pernambuco informa que vai acompanhar as investigações referentes à prisão do presidente da Câmara de Vereadores de Ipojuca, Flávio do Cartório, e do seu vice, Professor Eduardo, ambos filiados ao partido. Assim que o processo legal for concluído, adotaremos as medidas cabíveis", diz o comunicado.

Reportagem em atualização