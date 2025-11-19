fechar
Segurança | Notícia

Associação do presidente da Câmara de Ipojuca recebeu R$ 12 milhões em emendas, afirma polícia

Mandado de prisão contra Flávio do Cartório (PSD) foi cumprido na terça-feira (18), um dia antes da 2ª fase da operação que apura desvios milionários

Por Raphael Guerra Publicado em 19/11/2025 às 12:58 | Atualizado em 19/11/2025 às 13:01
Flávio do Cartório (PSD) foi preso no momento em que deixava um supermercado em Boa Viagem, Zona Sul do Recife
Flávio do Cartório (PSD) foi preso no momento em que deixava um supermercado em Boa Viagem, Zona Sul do Recife - Divulgação

A investigação dos desvios milionários de emendas parlamentares autorizadas pela Câmara de Vereadores de Ipojuca, no Grande Recife, identificou que o dono de uma das associações beneficiadas com R$ 12 milhões é o próprio presidente da Casa, Flávio do Cartório (PSD). 

A informação foi divulgada em coletiva de imprensa conjunta da Polícia Civil e Ministério Público de Pernambuco (MPPE), nesta quarta-feira (19), quando foi deflagrada a segunda fase da Operação Alvitre. Dois mandados de prisão foram cumpridos contra um empresário do município de Bezerros e contra o presidente da "Filhos de Ipojuca", associação pertencente ao presidente da Câmara.

Flávio e o vice-presidente da Casa, Professor Eduardo (PSD), foram presos em flagrante por lavagem de dinheiro na tarde da terça-feira (18), quando saíam de um supermercado em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Flávio já vinha sendo monitorado e o mandado de prisão contra ele seria cumprido também nesta quarta, mas foi antecipado.

Ambos foram detidos por policiais do Grupo de Operações Especiais (GOE). Eles estavam com uma sacola com R$ 14.267 em dinheiro. Conforme já informado pelo Jornal do Commercio, documentos com anotações foram apreendidos e indicam um possível esquema de "rachadinha" totalizando mais de R$ 345 mil. Essas informações constam no boletim de ocorrência registrado pela polícia após as prisões.

Segundo o delegado Ney Luiz Rodrigues, responsável pelo inquérito, o presidente da associação Filhos de Ipojuca era usado como "laranja". O nome dele não foi revelado oficialmente.

Até 2023, a associação funcionava como uma espécie de escolinha de esportes, com recebimento médio de R$ 230 mil. A partir daquele ano, houve um salto para R$ 5 milhões em valores pagos por meio de emendas impositivas.

"A associação também passou a fornecer prestação de serviços de saúde, sem capacidade técnica para execução. No total, a gente acredita que foram R$ 12 milhões recebidos", pontuou o delegado.  

A reportagem tenta contado com a defesa do presidente da Câmara.

O Partido Social Democrático (PSD), sigla que representa os vereadores presos, emitiu uma nota oficial sobre o ocorrido.

"O PSD de Pernambuco informa que vai acompanhar as investigações referentes à prisão do presidente da Câmara de Vereadores de Ipojuca, Flávio do Cartório, e do seu vice, Professor Eduardo, ambos filiados ao partido. Assim que o processo legal for concluído, adotaremos as medidas cabíveis", diz o comunicado.

Reportagem em atualização

