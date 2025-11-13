fechar
Segurança | Notícia

PRF prende em Igarassu suspeito de latrocínio ocorrido em João Pessoa

Faca que teria sido utilizada no crime foi encontrada dentro do carro roubado. Após a prisão, o suspeito foi encaminhado ao DHPP

Por Aisha Vitória Publicado em 13/11/2025 às 16:20
Faca que teria sido utilizada no crime foi encontrada dentro do carro roubado. Após a prisão, o suspeito foi encaminhado ao DHPP - Divulgação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na manhã desta quinta-feira (13), um homem de 24 anos suspeito de cometer um latrocínio (roubo seguido de morte) em João Pessoa, na Paraíba. O crime aconteceu horas antes, no bairro de Gramame.

Prisão

A prisão foi realizada por volta das 6h30, no Km 44 da BR-101, em Igarassu, Região Metropolitana do Recife.

A ação foi resultado da troca de informações entre a PRF, a Polícia militar e a Polícia Civil da Paraíba, o que possibilitou a localização do veículo utilizado na fuga e a identificação do suspeito.

Como ocorreu o crime

De acordo com as investigações, o crime ocorreu no início da manhã, quando o homem invadiu a granja Rio do Sol com a intenção de praticar um roubo.

Durante a ação, o proprietário teria tentado reagir e acabou sendo esfaqueado e morto. Após o crime, o suspeito fugiu levando o carro da família e outros pertences da residência.

No momento da abordagem, o homem conduzia um Nissan Kicks branco e não ofereceu resistência. Ele confessou o crime aos policiais.

A faca que teria sido usada na ação foi encontrada dentro do veículo. O suspeito também foi reconhecido pela esposa da vítima através de fotografias.

Após a prisão, ele foi encaminhado à Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Recife, onde permanece à disposição da Justiça.

