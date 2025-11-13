Adolescente é apreendido com 19 kg de haxixe no Aeroporto de Confins
O jovem havia embarcado em Manaus (AM) e tinha como destino final a cidade do Recife (PE). A droga estava escondida em 17 sacos de açaí congelado
A Polícia Federal e a Receita Federal apreenderam, nesta quarta-feira (12), um adolescente de 16 anos que transportava cerca de 19 quilos de haxixe no Aeroporto Internacional de Confins, em Minas Gerais.
O jovem havia embarcado em Manaus (AM) e tinha como destino final a cidade do Recife (PE). A droga estava escondida em 17 sacos de açaí congelado, acondicionados dentro de uma caixa de isopor.
Identidade falsa
Durante a abordagem, os agentes constataram ainda que o adolescente utilizava uma carteira de identidade falsa.
O menor foi apreendido e encaminhado à Polícia Civil, responsável por dar continuidade às investigações.
Sobre a droga
O haxixe é uma substância entorpecente extraída da resina concentrada das flores da planta Cannabis sativa.
Com alto teor de tetraidrocanabinol (THC), o principal componente psicoativo da maconha, a droga é considerada de grande potência e provoca efeitos mais intensos e duradouros no sistema nervoso central.