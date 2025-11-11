Mudar papel da PF seria "claramente inconstitucional", diz Lewandowski sobre PL Antifacção

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Em Brasília, Lewandowski chamou de "inconcebível" proposta de Derrite sobre a PF e criticou a velocidade da tramitação do projeto na Câmara

Clique aqui e escute a matéria

*Com informações da Agência Brasil

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, afirmou na noite desta terça-feira (11) que espera a aprovação integral do projeto de lei (PL) Antifacção, de autoria do governo, mas criticou duramente as propostas de mudança apresentadas pelo relator, Guilherme Derrite (PP-SP).

Durante o 26º Congresso Nacional do Ministério Público, em Brasília, Lewandowski disse que a parte do parecer que altera as atribuições da Polícia Federal é "inconstitucional".

O texto do relator, que deve ser votado nesta quarta-feira (12), gerou forte reação do governo e da própria Polícia Federal. As principais polêmicas eram a equiparação de facções ao terrorismo e uma mudança que poderia exigir autorização de governadores para a PF atuar nos estados.

Proposta "inconcebível"

Embora o relator e o presidente da Câmara, Hugo Motta, tenham negado publicamente nesta terça que o texto final traria essas alterações, Lewandowski manteve as críticas à proposta original.

O ministro da Justiça considerou que qualquer tentativa de limitar a PF seria ilegal.

"Não seria possível uma lei ordinária cercear a competência da Polícia Federal, especialmente estabelecer que a polícia só interviria nos estados (...) se autorizadas pelo governador do Estado. Isso seria inconcebível, isso seria claramente inconstitucional", afirmou.

"Três relatórios em 72 horas"

Apesar de ter assistido à entrevista dos parlamentares, Lewandowski disse não ter certeza sobre o teor do relatório final e criticou a velocidade da tramitação, que classificou como "surpresa".

O ministro destacou que o projeto do governo levou mais de seis meses para ser elaborado.

“É um projeto muito discutido, muito trabalhoso, e, de repente, nós fomos surpreendidos com um relatório que foi feito em 24 horas. Em 48 horas, foi feito outro relatório. E com mais outras 24 horas, será apresentado um terceiro relatório”, criticou.

Lewandowski defendeu o projeto original do governo, que, segundo ele, aumenta penas, torna o crime de facção hediondo e cria mecanismos de "descapitalização do crime organizado".

Saiba como assistir aos Videocasts do JC