PL Antifacção: Governo negocia para manter autonomia da PF e evitar classificação de terrorismo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Texto de Derrite chegou a exigir autorização de governadores para operações conjuntas, mas recuou após críticas; votação do projeto ocorre quarta (12)

Clique aqui e escute a matéria

*Com informações da Agência Brasil

O governo federal negocia duas alterações principais no projeto de lei (PL) Antifacção, que tem votação prevista para esta quarta-feira (12) na Câmara dos Deputados. Os pontos de discórdia com o relator, Guilherme Derrite (PP-SP), são as atribuições da Polícia Federal (PF) e o uso da Lei Antiterrorismo para punir facções.

O líder do governo na Casa, deputado José Guimarães (PT-CE), afirmou nesta terça-feira (11) que as negociações com o relator seguirão até o momento da votação.

A primeira discordância envolve a autonomia da PF. O texto de Derrite chegou a exigir autorização de governadores para operações conjuntas, mas recuou após críticas. A versão atual, no entanto, prevê que a PF comunique os estados sobre as operações. O governo defende que nada seja alterado.

“Polícia Federal nem dá para tirar, nem botar. É deixar como está. A Polícia Federal tem autonomia para fazer as operações que ela quiser. E, portanto, nós vamos buscar esse entendimento”, afirmou Guimarães.

Risco de classificação como terrorismo

O segundo ponto de atrito é a proposta do relator de incluir as penas mais duras contra facções na Lei Antiterrorismo. O governo concorda com o aumento das penas, mas defende que isso seja feito dentro da Lei das Organizações Criminosas.

O argumento é que usar a legislação de terrorismo pode criar pretextos para interferência estrangeira e afastar investimentos.

“Os prejuízos econômicos serão enormes, como já explicou o ministro [da Fazenda, Fernando] Haddad. Um fundo da Arábia Saudita, que quer investir no país, às vezes tem cláusulas que não pode investir no país que tenha organizações terroristas”, justificou José Guimarães.

Mário Sarrubbo, secretário Nacional de Segurança Pública, reforçou a preocupação. “O estrangeiro vai olhar e vai falar que estamos equiparando [criminoso] a terrorista. Vão dizer que o Brasil abriga grupos terroristas”, disse à Agência Brasil.

Em seu parecer, Derrite argumenta que o texto apenas equipara a gravidade das práticas, sem classificar as facções como terroristas "em sentido estrito".

Saiba como assistir aos Videocasts do JC