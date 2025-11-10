Pernambuco forma 423 novos policiais civis; Grupo começa a escolher locais de atuação nesta terça-feira (11)
Formatura marcou a entrada de 423 servidores e a troca de comando da corporação; Ao todo, foram formados 51 delegados, 231 agentes e 141 escrivães
A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) ganhou, nesta segunda-feira (10), um reforço de 423 novos servidores, formados em cerimônia realizada no Centro de Convenções, em Olinda. O grupo, composto por 51 delegados, 231 agentes e 141 escrivães, começa a escolher seus locais de atuação já nesta terça-feira (11), segundo a governadora Raquel Lyra.
O evento marcou também a despedida do delegado Renato Rocha da chefia da instituição e a posse simbólica do novo delegado-geral, Felipe Monteiro.
“Vocês chegam para aprofundar os avanços”, diz Raquel Lyra
Em discurso, a governadora Raquel Lyra destacou que a chegada do novo efetivo representa um novo ciclo para a segurança pública.
"Vocês chegam para permitir que os avanços que a gente conseguiu conquistar sejam ainda mais profundos", disse.
"As pessoas voltaram a andar nas ruas em Recife e na Região Metropolitana porque confiam no trabalho de vocês", complementou, citando reduções nos indicadores criminais desde 2024.
Raquel também afirmou que a gestão tem “dinheiro garantido” para segurança pública, citando investimentos previstos de R$ 2,3 bilhões em novas delegacias, equipamentos tecnológicos, tecnologia embarcada e requalificações.
"Nós temos dinheiro garantido para a segurança pública em Pernambuco. Segurança pública não é discurso nem olhar raso sobre uma discussão eleitoreira", afirmou.
"A cadeira é nova, a mesa é nova, o computador, a internet. E onde ainda não chegou, vai chegar”, complementou.
A governadora ressaltou ainda que Pernambuco está num ciclo raro de recomposição estrutural da força policial.
“Pela primeira vez em 30 anos, conseguimos enfrentar o déficit histórico de efetivo e retomar a capacidade de atuação da Polícia Civil", disse Raquel, em coletiva após o evento.
Ainda de acordo com Raquel Lyra, em coletiva, a T2, próxima turma do concurso da Polícia Civil, terá 477 convocados, com início das aulas marcado para 1º de dezembro. O governo também prepara a contratação de uma nova banca para dar sequência aos concursos da segurança.
Com a conclusão da T1 e início da T2 em dezembro, o Governo do Estado projeta a entrada de mais de 7 mil novos profissionais de segurança pública até 2026, entre policiais civis, militares, bombeiros e peritos, dentro do programa Juntos pela Segurança. Ao todo, segundo Raquel, o Estado deve alcançar 7.013 profissionais nomeados ao fim do ciclo.
Para o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, a incorporação dos novos servidores amplia a capacidade investigativa da Polícia Civil em todas as regiões do Estado. O secretário orientou que os novos servidores pautem suas ações pelo respeito aos direitos humanos.
“Escrevam a história da vida de vocês na Polícia Civil de Pernambuco com ética, respeito aos direitos humanos e a certeza de que, ao colocarem a cabeça no travesseiro, fizeram tudo que podiam da melhor forma possível”, afirmou o titular da pasta.
Passagem de bastão na Polícia Civil
Além da formatura dos novos servidores, o evento também foi marcado pela passagem de bastão do cargo de delegado-geral da Polícia Civil. Renato Rocha, que deixou o cargo na última sexta-feira (7), após pedir exoneração, anunciou sua aposentadoria no evento, e passou a tarefa que exercia na corporação para Felipe Monteiro.
De acordo com Renato, sua presença na cerimônia foi um pedido da governadora Raquel Lyra.
"Encerrar esse ciclo profissional e ingressar na aposentadoria é um momento de emoção e gratidão", afirmou Renato.
Renato afirmou que os últimos 22 meses foram marcados por desafios, afirmando que, ao chegar no comando da PCPE, se deparou com "carência de efetivo e falta de equipamentos". No entanto, o agora ex-chefe da Polícia Civil destacou melhora nos números da segurança no Estado, citando "redução consistente" dos indicadores criminais nos últimos 18 meses.
"Estamos vivendo o melhor ano da série histórica. Isso significa vidas preservadas e uma sociedade mais segura", disse.
Emocionado, Renato celebrou a chegada dos 423 novos integrantes, classificando o curso de formação como o "melhor de todos os tempos".
Em sua primeira fala pública após assumir oficialmente o comando da Polícia Civil na sexta-feira (7), o delegado Felipe Monteiro afirmou que o ingresso dos 423 novos servidores ocorre no momento mais positivo da corporação em anos. Monteiro apontou que a chegada da turma como um marco simbólico.
“Assumo com humildade e profundo senso de dever a chefia da Polícia Civil de Pernambuco”, disse.
“É como se a instituição estivesse renovando seus pulmões com a energia e a vocação que cada um desses novos servidores traz", complementou.