Pernambuco forma 423 novos policiais civis; Grupo começa a escolher locais de atuação nesta terça-feira (11)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Formatura marcou a entrada de 423 servidores e a troca de comando da corporação; Ao todo, foram formados 51 delegados, 231 agentes e 141 escrivães

Clique aqui e escute a matéria

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) ganhou, nesta segunda-feira (10), um reforço de 423 novos servidores, formados em cerimônia realizada no Centro de Convenções, em Olinda. O grupo, composto por 51 delegados, 231 agentes e 141 escrivães, começa a escolher seus locais de atuação já nesta terça-feira (11), segundo a governadora Raquel Lyra.

O evento marcou também a despedida do delegado Renato Rocha da chefia da instituição e a posse simbólica do novo delegado-geral, Felipe Monteiro.

“Vocês chegam para aprofundar os avanços”, diz Raquel Lyra

Em discurso, a governadora Raquel Lyra destacou que a chegada do novo efetivo representa um novo ciclo para a segurança pública.

"Vocês chegam para permitir que os avanços que a gente conseguiu conquistar sejam ainda mais profundos", disse.



"As pessoas voltaram a andar nas ruas em Recife e na Região Metropolitana porque confiam no trabalho de vocês", complementou, citando reduções nos indicadores criminais desde 2024.

Governadora Raquel Lyra celebrou chegada dos novos servidores da Polícia Civil: "Vocês chegam para aprofundar os avanços" - Yacy Ribeiro/Secom

Raquel também afirmou que a gestão tem “dinheiro garantido” para segurança pública, citando investimentos previstos de R$ 2,3 bilhões em novas delegacias, equipamentos tecnológicos, tecnologia embarcada e requalificações.

"Nós temos dinheiro garantido para a segurança pública em Pernambuco. Segurança pública não é discurso nem olhar raso sobre uma discussão eleitoreira", afirmou.

"A cadeira é nova, a mesa é nova, o computador, a internet. E onde ainda não chegou, vai chegar”, complementou.

A governadora ressaltou ainda que Pernambuco está num ciclo raro de recomposição estrutural da força policial.

“Pela primeira vez em 30 anos, conseguimos enfrentar o déficit histórico de efetivo e retomar a capacidade de atuação da Polícia Civil", disse Raquel, em coletiva após o evento.

Ainda de acordo com Raquel Lyra, em coletiva, a T2, próxima turma do concurso da Polícia Civil, terá 477 convocados, com início das aulas marcado para 1º de dezembro. O governo também prepara a contratação de uma nova banca para dar sequência aos concursos da segurança.

Com a conclusão da T1 e início da T2 em dezembro, o Governo do Estado projeta a entrada de mais de 7 mil novos profissionais de segurança pública até 2026, entre policiais civis, militares, bombeiros e peritos, dentro do programa Juntos pela Segurança. Ao todo, segundo Raquel, o Estado deve alcançar 7.013 profissionais nomeados ao fim do ciclo.

Para o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, a incorporação dos novos servidores amplia a capacidade investigativa da Polícia Civil em todas as regiões do Estado. O secretário orientou que os novos servidores pautem suas ações pelo respeito aos direitos humanos.

“Escrevam a história da vida de vocês na Polícia Civil de Pernambuco com ética, respeito aos direitos humanos e a certeza de que, ao colocarem a cabeça no travesseiro, fizeram tudo que podiam da melhor forma possível”, afirmou o titular da pasta.

Passagem de bastão na Polícia Civil

Além da formatura dos novos servidores, o evento também foi marcado pela passagem de bastão do cargo de delegado-geral da Polícia Civil. Renato Rocha, que deixou o cargo na última sexta-feira (7), após pedir exoneração, anunciou sua aposentadoria no evento, e passou a tarefa que exercia na corporação para Felipe Monteiro.

De acordo com Renato, sua presença na cerimônia foi um pedido da governadora Raquel Lyra.

"Encerrar esse ciclo profissional e ingressar na aposentadoria é um momento de emoção e gratidão", afirmou Renato.

Cerimônia também marcou a passagem de bastão no comando na Polícia Civil, com a saída de Renato Rocha e a chegada de Felipe Monteiro ao cargo - Yacy Ribeiro/Secom

Renato afirmou que os últimos 22 meses foram marcados por desafios, afirmando que, ao chegar no comando da PCPE, se deparou com "carência de efetivo e falta de equipamentos". No entanto, o agora ex-chefe da Polícia Civil destacou melhora nos números da segurança no Estado, citando "redução consistente" dos indicadores criminais nos últimos 18 meses.

"Estamos vivendo o melhor ano da série histórica. Isso significa vidas preservadas e uma sociedade mais segura", disse.

Emocionado, Renato celebrou a chegada dos 423 novos integrantes, classificando o curso de formação como o "melhor de todos os tempos".

Em sua primeira fala pública após assumir oficialmente o comando da Polícia Civil na sexta-feira (7), o delegado Felipe Monteiro afirmou que o ingresso dos 423 novos servidores ocorre no momento mais positivo da corporação em anos. Monteiro apontou que a chegada da turma como um marco simbólico.

“Assumo com humildade e profundo senso de dever a chefia da Polícia Civil de Pernambuco”, disse.

“É como se a instituição estivesse renovando seus pulmões com a energia e a vocação que cada um desses novos servidores traz", complementou.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC