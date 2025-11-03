fechar
Garoto é morto em tentativa de assalto a caminho de igreja em Itamaracá; pais ficaram feridos

Família seguia de táxi para templo, quando motorista percebeu uma barricada e decidiu acelerar, na noite do domingo (2). Tiros foram disparados

Por Raphael Guerra Publicado em 03/11/2025 às 12:49
Polícia está investigando latrocínio em Itamaracá
Polícia está investigando latrocínio em Itamaracá - ALEX OLIVEIRA/JC IMAGEM

Um garoto de 13 anos morreu e os pais ficaram feridos após uma tentativa de assalto, na noite do domingo (2), na ilha de Itamaracá, Litoral Norte de Pernambuco. O caso está sendo investigado pela polícia.

De acordo com parentes, a família seguia de táxi para uma igreja quando o motorista percebeu uma barricada numa estrada de barro a caminho do Sítio Bom Jesus. Com a suspeita de que poderia ser vítima de assalto, ele decidiu acelerar o veículo. Os tiros foram disparados imediatamente.

José Leandro Ramos foi atingido no rosto. O pai dele, de 43 anos, foi baleado nas costas. Já a mãe, de 29, foi atingida na perna e no tórax. O motorista seguiu até o hospital de Itamaracá. Lá, foi confirmada a morte do garoto. Os pais foram transferidos para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista. 

"Ao ver o filho baleado, ela [mãe] entrou em desespero. Tentaram reanimar no hospital, mas infelizmente não foi possível. Estamos muito tristes com a notícia. São todas pessoas evangélicas, tinham acabado de se mudar para o Alto Bela Vista. Queremos justiça", disse José Leandro Ramos, tio do adolescente. 

José Leandro Ramos, de 13 anos, morreu depois de ser atingido por um tiro em Itamaracá - ACERVO PESSOAL

INVESTIGAÇÕES 

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco confirmou que está investigando as ocorrências de tentativa de latrocínio e de latrocínio consumado (roubo seguido de morte). 

"Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis pela ação", disse o texto. 

De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), 41 casos de latrocínio em Pernambuco foram registrados entre janeiro e setembro deste ano. No mesmo período de 2024, foram 62. 

