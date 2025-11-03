Garoto é morto em tentativa de assalto a caminho de igreja em Itamaracá; pais ficaram feridos

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.
Artigo
Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do
jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.
Investigativa
Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige
técnicas e recursos específicos.
Content Commerce
Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.
Análise
É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados.
Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.
Editorial
Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.
Patrocinada
É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.
Checagem de fatos
Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.
Contexto
É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um
fato ou notícia.
Especial
Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um
determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens
que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.
Entrevista
Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e
respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do
entrevistado reproduzida entre aspas.
Crítica
Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções
artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.
Clique aqui e escute a matéria
Um garoto de 13 anos morreu e os pais ficaram feridos após uma tentativa de assalto, na noite do domingo (2), na ilha de Itamaracá, Litoral Norte de Pernambuco. O caso está sendo investigado pela polícia.
De acordo com parentes, a família seguia de táxi para uma igreja quando o motorista percebeu uma barricada numa estrada de barro a caminho do Sítio Bom Jesus. Com a suspeita de que poderia ser vítima de assalto, ele decidiu acelerar o veículo. Os tiros foram disparados imediatamente.
José Leandro Ramos foi atingido no rosto. O pai dele, de 43 anos, foi baleado nas costas. Já a mãe, de 29, foi atingida na perna e no tórax. O motorista seguiu até o hospital de Itamaracá. Lá, foi confirmada a morte do garoto. Os pais foram transferidos para o Hospital Miguel Arraes, em Paulista.
"Ao ver o filho baleado, ela [mãe] entrou em desespero. Tentaram reanimar no hospital, mas infelizmente não foi possível. Estamos muito tristes com a notícia. São todas pessoas evangélicas, tinham acabado de se mudar para o Alto Bela Vista. Queremos justiça", disse José Leandro Ramos, tio do adolescente.
INVESTIGAÇÕES
Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco confirmou que está investigando as ocorrências de tentativa de latrocínio e de latrocínio consumado (roubo seguido de morte).
"Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis pela ação", disse o texto.
De acordo com a Secretaria de Defesa Social (SDS), 41 casos de latrocínio em Pernambuco foram registrados entre janeiro e setembro deste ano. No mesmo período de 2024, foram 62.