Polícia alerta para golpe da falsa transportadora pelo WhatsApp; veja como se proteger

Com aumento das compras pela internet, sobretudo no final do ano, consumidores precisam redobrar a atenção para não serem vítimas de criminosos

Com o aumento das compras pela internet, sobretudo nos últimos meses do ano, os consumidores precisam ficar mais atentos. A Polícia Civil de Pernambuco divulgou, neste domingo (2), um alerta sobre um novo golpe que está fazendo vítimas no País: o da falsa transportadora.

Segundo a Corporação, criminosos entram em contato com as possíveis vítimas pelo WhatsApp se passando por representantes de transportadoras de entrega de mercadorias e cobrando falsas taxas, alegando a necessidade de "regularizar" o envio dos produtos para os endereços fornecidos no ato da compra.

"Essas mensagens muitas vezes utilizam dados pessoais das vítimas e até perfis verificados, o que dá a aparência de legitimidade à fraude", explicou a Polícia Civil.

As dicas para não cair no novo golpe da transportadora são:

- Desconfie de cobranças inesperadas;

- Não clique em links suspeitos;

- Confirme sempre com a empresa oficial se há nova cobrança de taxa.