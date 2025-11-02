fechar
Segurança | Notícia

Polícia alerta para golpe da falsa transportadora pelo WhatsApp; veja como se proteger

Com aumento das compras pela internet, sobretudo no final do ano, consumidores precisam redobrar a atenção para não serem vítimas de criminosos

Por Raphael Guerra Publicado em 02/11/2025 às 20:31
Golpes pelo WhatsApp cresceram nos últimos anos, por isso o alerta mais frequente da polícia
Golpes pelo WhatsApp cresceram nos últimos anos, por isso o alerta mais frequente da polícia - Alfredo Rivera/Pixabay

Clique aqui e escute a matéria

Com o aumento das compras pela internet, sobretudo nos últimos meses do ano, os consumidores precisam ficar mais atentos. A Polícia Civil de Pernambuco divulgou, neste domingo (2), um alerta sobre um novo golpe que está fazendo vítimas no País: o da falsa transportadora.

Segundo a Corporação, criminosos entram em contato com as possíveis vítimas pelo WhatsApp se passando por representantes de transportadoras de entrega de mercadorias e cobrando falsas taxas, alegando a necessidade de "regularizar" o envio dos produtos para os endereços fornecidos no ato da compra. 

"Essas mensagens muitas vezes utilizam dados pessoais das vítimas e até perfis verificados, o que dá a aparência de legitimidade à fraude", explicou a Polícia Civil.

As dicas para não cair no novo golpe da transportadora são: 

- Desconfie de cobranças inesperadas;

- Não clique em links suspeitos;

- Confirme sempre com a empresa oficial se há nova cobrança de taxa.

 

Leia também

Um grande pernambucano ganha homenagem da Alepe
SOCIEDADE

Um grande pernambucano ganha homenagem da Alepe
Histórias da Faculdade de Direito do Recife
SOCIEDADE

Histórias da Faculdade de Direito do Recife

Compartilhe

Tags