Segurança | Notícia

Líder do Comando Vermelho, facção alvo de megaoperação no Rio, é preso em Pernambuco

Prisão de Wendel Martins Vieira, conhecido como "Wendel MC", foi confirmada neste domingo (2) pela polícia. Ele é acusado de comandar CV no Ceará

Por Raphael Guerra Publicado em 02/11/2025 às 15:46
Wendel Martins Vieira, membro do Comando Vermelho, foi preso em Exu, no Sertão de Pernambuco
Wendel Martins Vieira, membro do Comando Vermelho, foi preso em Exu, no Sertão de Pernambuco - PCPE/DIVULGAÇÃO

Enquanto todas as atenções estavam voltadas para a megaoperação contra o Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro, que resultou em 121 mortos na terça-feira (28/10), a polícia conseguiu prender um líder da mesma facção no interior de Pernambuco. 

A prisão ocorreu na quinta-feira (30), mas foi confirmada oficialmente pela Polícia Civil neste domingo (2). Wendel Martins Vieira, conhecido como "Wendel MC", de 27 anos, estava escondido no município de Exu, no Sertão do Estado. Segundo as investigações, ele comanda o CV em Fortaleza, no Ceará.

Contra ele, há vários mandados de prisão preventiva, com acusações de integrar organização criminosa e prática de homicídios. Na prisão, resultado de ação conjunta das polícias de Pernambuco e do Ceará, o acusado foi capturado com cerca de 56 gramas de maconha.

A Polícia Civil de Pernambuco declarou, em nota, que Wendel foi encaminhado para audiência de custódia.

Lá, o juiz plantonista concedeu a liberdade provisória do acusado referente ao flagrante da droga. Mas determinou o cumprimento do mandado de prisão preventiva em aberto. Por questões de segurança, o presídio para onde o acusado foi levado não foi informado. 

No Sertão pernambucano, tanto a facção carioca como o Primeiro Comando da Capital (PCC), com origem em São Paulo, tentam ocupar territórios, mas ambas encontram resistência das forças de segurança. 


