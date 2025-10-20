'Não há no Estado regiões onde a PM não entre', afirma comandante-geral sobre atuação de facções

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Debate na Rádio Jornal, nesta segunda-feira (20), discutiu o desafio no combate ao avanço das organizações criminosas em Pernambuco

Clique aqui e escute a matéria

Em meio à discussão sobre o avanço de facções em Pernambuco - sobretudo na Região Metropolitana, onde desenhos com as iniciais do Comando Vermelho estão sendo encontradas em muros de residências -, os chefes das polícias Civil e Militar garantiram que o Estado não perdeu o controle e nem há territórios dominados pela criminalidade.



"O policiamento ostensivo é baseado em ciência, em metodologia, com foco nas 'áreas quentes'. Há um acompanhamento diário, porque a gente entende que há modificação e mudança diária dessas organizações criminosas. Quem domina o território é a Polícia Militar. Não há no Estado regiões onde a gente não entre", declarou o comandante-geral da PM, coronel Ivanildo Torres.

O combate às organizações criminosas foi tema do Debate da Super Manhã, da Rádio Jornal, nesta segunda-feira (20).

Nos últimos meses, muros de residências e comércios de bairros como Nova Descoberta, Casa Amarela e Vasco da Gama, no Recife, receberam pichações com "CV", iniciais da facções carioca Comando Vermelho, que atua nacionalmente. As imagens geraram preocupação não só em que vive nessas localidades, mas na possibilidade de avanço dessa organização para outros territórios.

Segundo o comandante-geral, medidas estão sendo adotadas. "Diante de inscrição de qualquer organização criminosa, nós vamos ao local, nós apagamos, nós dominamos o território e colocamos operação juntamente com a inteligência", pontuou.

O chefe da Polícia Civil de Pernambuco, Renato Rocha, afirmou que a Região Metropolitana do Recife tem maior presença de grupos criminosos, sobretudo os especializados no tráfico de drogas, mas que eles são faccionados.

"A gente entende que ainda não fazem parte das organizações criminosas com atuação nacional. Não existe uma fidelidade desses grupos menores a essas facções. Esse acompanhamento, que é feito ao longo dos anos, nos favorece a entender melhor a criminalidade que hoje age no estado", disse.

De acordo com Rocha, mais de 90% dos líderes de grupos criminosos que atuam em Pernambuco estão presos. Ele destacou que o isolamento de lideranças no Presídio de Itaquitinga, na Mata Norte, contribuiu para a redução das mortes violentas intencionais.

COBRANÇA POR INTEGRAÇÃO

Na avaliação de Armando Nascimento, pesquisador, consultor e especialista em Governança, Estratégias e Sistemas de Segurança Pública da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), somente com a integração de todas as forças de segurança e dos municípios será possível combater o avanço das facções criminosas no território nacional.

"O Brasil vive hoje um momento de reorganização criminal. Aquilo que era localizado passou a ser socioterritorial, se espalhou pelo Brasil todo. Esses grupos estão influenciando na economia, nos jovens que estão na escola, na universidade. A população já sente isso. O crime está montando seu sistema único criminal. E o Estado brasileiro não consegue implementar um sistema integrado que foi determinado pela Constituição desde 1988", afirmou.

Nascimento ressaltou que os municípios precisam criar ações, como a implementação de Guarda Municipal, para garantir mais segurança à população. "Seja armada ou não. Esses profissionais são necessários e não vão tomar o lugar da Polícia Militar. Cada um tem uma função distinta."

Levantamento do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE) identificou que 97 dos 184 municípios do Estado não contam com Guarda Municipal.