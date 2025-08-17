fechar
Família é baleada em Camaragibe; Polícia investiga tentativa de triplo homicídio

Homem foi atingido por oito disparos e duas mulheres ficaram feridas; crime teria ligação com disputa em corridas de cavalo

Por JC Publicado em 17/08/2025 às 13:41
Local do crime em Jardim Primavera
Local do crime em Jardim Primavera - Gabriel Ferreira/JC Imagem

Uma família foi alvo de disparos de arma de fogo na noite deste sábado (16), no bairro de Jardim Primavera, em Camaragibe, Região Metropolitana do Recife. Segundo informações preliminares, o verdadeiro alvo seria João Paulo, de 18 anos, que conseguiu escapar. No entanto, os disparos acabaram atingindo seu pai, sua mãe e sua esposa.

As vítimas foram identificadas como João José Andrade Filho, de 45 anos, alvejado com oito tiros; Marta Maria das Neves, de 38 anos, ferida na perna; e Clara Gomes, de 18 anos, também atingida na perna. Os três foram socorridos para a UPA dos Torrões, no Recife.

De acordo com relatos colhidos no local, o ataque teria sido praticado por um vizinho da família. O suspeito seria parente de um jovem que mantinha desavenças com João Paulo, suposto alvo da ação criminosa. O motivo do conflito estaria relacionado a disputas em corridas de cavalo na região.

Investigação

A Polícia Civil de Pernambuco confirmou, em nota, que instaurou inquérito para apurar o caso, classificado como tentativa de triplo homicídio. Segundo o órgão, “as vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo e socorridas. As investigações seguem em andamento”.

O estado de saúde das vítimas não foi informado até a última atualização desta reportagem. O nome do suspeito de efetuar os disparos também não foi divulgado.

A Polícia Civil reforçou que diligências estão sendo realizadas para esclarecer as circunstâncias do ataque e identificar os envolvidos.

