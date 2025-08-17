Família é baleada em Camaragibe; Polícia investiga tentativa de triplo homicídio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Homem foi atingido por oito disparos e duas mulheres ficaram feridas; crime teria ligação com disputa em corridas de cavalo

Clique aqui e escute a matéria

Uma família foi alvo de disparos de arma de fogo na noite deste sábado (16), no bairro de Jardim Primavera, em Camaragibe, Região Metropolitana do Recife. Segundo informações preliminares, o verdadeiro alvo seria João Paulo, de 18 anos, que conseguiu escapar. No entanto, os disparos acabaram atingindo seu pai, sua mãe e sua esposa.

As vítimas foram identificadas como João José Andrade Filho, de 45 anos, alvejado com oito tiros; Marta Maria das Neves, de 38 anos, ferida na perna; e Clara Gomes, de 18 anos, também atingida na perna. Os três foram socorridos para a UPA dos Torrões, no Recife.

De acordo com relatos colhidos no local, o ataque teria sido praticado por um vizinho da família. O suspeito seria parente de um jovem que mantinha desavenças com João Paulo, suposto alvo da ação criminosa. O motivo do conflito estaria relacionado a disputas em corridas de cavalo na região.

Investigação

A Polícia Civil de Pernambuco confirmou, em nota, que instaurou inquérito para apurar o caso, classificado como tentativa de triplo homicídio. Segundo o órgão, “as vítimas foram atingidas por disparos de arma de fogo e socorridas. As investigações seguem em andamento”.

O estado de saúde das vítimas não foi informado até a última atualização desta reportagem. O nome do suspeito de efetuar os disparos também não foi divulgado.

A Polícia Civil reforçou que diligências estão sendo realizadas para esclarecer as circunstâncias do ataque e identificar os envolvidos.