Fox News desiste de uma versão brasileira
Líder de audiência entre os canais de notícias dos Estados Unidos, a Fox News desistiu de criar uma versão brasileira, depois de não conseguir um investidor de confiança interessado em entrar numa sociedade, que exigiria alto investimento. Além disso, a Fox avaliou que teria prejuízo financeiro devido à saturação no mercado de canais de jornalismo no Brasil. Estão no ar seis canais: “Globo News”, “CNN Brasil”, “Record News”, “Band News”, “Jovem Pan” e “Times Brasil/CNBC.”
TROCAS
André Teixeira Filho, secretário de Mobilidade e Infraestrutura, é um dos auxiliares da governadora Raquel Lyra mais ligado a ela. Conversam muito sobre assuntos do estado.
EM NORONHA
A Assembleia Legislativa adiou para 2029 a lei que proíbe a entrada de carros a gasolina e etanol em Fernando de Noronha. A lei deveria entrar em vigor no próximo mês de agosto.
REPAGINADA
Após passar por uma reformulação completa, para trazer conceitos de bem-estar e sustentabilidade, a Pousada Topázio Noronha marcou para setembro a reinauguração da sua nova fase.
SOFISTICADOS
A lista World’s Most Beautiful Restaurants 2025, do prêmio Prix Versailles, mostra os restaurantes mais sofitisticados do mundo: o Blackswan Beijing, na China; o BeefBar, em Nova York; o Lobster Club, na Espanha; o Shell, na Indonésia; o Japón, em Miami; o Coro, na Itália; a Ladurée, na França; o Smoked Room; e o Bouchon Caramê. Na lista completa, nenhum brasileiro.
CARGO
Jacopo Venturini deixou o cargo de diretor-executivo da Valentino, em decisão mútua por motivos pessoais. No comando desde 2020, o ex-executivo da Gucci já estava de licença médica.
CURIOSIDADE
Conrado Segreto foi um dos maiores estilistas brasileiros, na década de 50, quando este nome sequer era usado. Na época, chamavam apenas de costureiros, o motivo é: o nome é a tradução do termo em francês couturier, que significa profissional da moda especializado em criar peças de alta-costura; ao contrário do “estilista”, que pode se referir a um universo mais amplo, como o prêt-à-porter.
LIVRO
Luiz Helvecio destaca um livro escrito pelo Papa Francisco, lançado no Brasil em 2020: “A Nossa Mãe Terra” que aborda o tema do desafio ecológico.
HETERÔNIMO
Adriana Calcanhoto mostra, no dia 25 de outubro, no Teatro Guararapes, o show em que celebra os 21 anos de carreira. Usará seu heterônimo Adriana Partimpim. Heterônimo é um personagem inventado por um autor para assinar obras com estilos. Fernando Pessoa, por exemplo, criou dezenas deles.
M O V I M E N T O
BOM DOMINGO: "Não existe mudança sem gente envolvida. Temos que olhar para as pessoas." (João Carlos Paes Mendonça)
HOJE tem Missa celebrada pelo Padre Josenildo Cândido, às 12h, na Capela de Nossa Senhora das Graças, no Instituto Ricardo Brennand.
NÁDIA Ferreira comemora idade nova hoje, em almoço em família.
MARIA, filha de Roberta Avila e Bruno Maranhão, segue para intercâmbio na Inglaterra.
MESMO com a crise do tarifaço, o real foi a moeda que mais se valorizou frente ao dólar no mês passado, em relação às moedas do resto do mundo.
DADOS mostram que 32,7 milhões de lares brasileiros assinam pelo menos um streaming.
ALGUNS Itens estão em alta nesta época do ano: estampas de poá e cerejas, animal print, lenços na cintura e looks com inspirações esportistas.
A ESCOLA Judicial de Pernambuco fechou parceria com a Universidade Católica de Pernambuco para ofertar novo mestrado profissional em Direito e Inovação.
ANIVERSÁRIOS
Antônio Miranda, Eny Vasconcelos, Fernando Almeida, Fred Figueirôa, Glauce Botelho, Ítalo Rocha, José Geraldo Vecchione Júnior, Kristhiano Montenegro dos Santos, Luciano Ogando Cota, Maria Odete Souto, Nádia Ferreira, Nazareth Albuquerque, Patrícia Chalaça, Rosa Lúcia Pandolfi, Sandra Becker e Tibério Moreno Júnior.
