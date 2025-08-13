Operação prende grupo que sequestrou empresário e recebeu R$ 200 mil em resgate no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Três dos quatro suspeitos de integrar organização criminosa foram capturados pela Polícia Civil. Detalhes foram revelados nesta quarta-feira (13)

Uma operação da Polícia Civil de Pernambuco prendeu três homens suspeitos de integrar um grupo especializado no crime de extorsão mediante sequestro com atuação no Recife. Uma das vítimas foi um empresário e pastor evangélico de 82 anos. Detalhes foram revelados nesta quarta-feira (13).

Em 15 de abril deste ano, o empresário foi abordado pelo grupo no bairro da Encruzilhada, na Zona Norte da capital pernambucana. Segundo as investigações, a vítima foi levada até o município de Camaragibe, no Grande Recife, onde sofreu as ameaças e precisou entrar em contato com parentes para que o dinheiro do resgate fosse enviado aos criminosos. O valor de R$ 200 mil foi cobrado.

"A quantia foi paga de forma fracionada. Primeiro foram enviados R$ 10 mil, depois os R$ 190 mil para completar o valor pedido. Posteriormente, foi possível o bloqueio dessas quantias, que foram devolvidas à vítima", contou o delegado Paulo Furtado, titular do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado.

Com o avanço das investigações, a Polícia Civil conseguiu descobrir que a organização criminosa era formada por pelo menos quatro pessoas. A Operação Raptus foi deflagrada no começo do mês, com o cumprimento de três prisões preventivas e quatro mandados de busca e apreensão domiciliar no Recife, Camaragibe, João Pessoa (PB) e Santa Catarina.

Um dos suspeitos do crime segue foragido. O grupo vai responder por associação criminosa e extorsão mediante sequestro.