Segurança | Notícia

Formados, novos PMs têm desafio de prevenir crimes sobretudo no Grande Recife

Ao todo, 1.979 homens e 320 mulheres chegarão às ruas na segunda-feira (18). Cerimônia aconteceu na tarde desta terça-feira, na Arena Pernambuco

Por Raphael Guerra Publicado em 12/08/2025 às 19:14 | Atualizado em 12/08/2025 às 19:30
Cerimônia de formatura dos novos policiais militares, na Arena Pernambuco
Cerimônia de formatura dos novos policiais militares, na Arena Pernambuco - DYANDHRA MONTEIRO/TV JORNAL

A cerimônia de formatura de 2.299 novos policiais militares, com a presença de familiares e amigos, foi marcada pela emoção na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na tarde desta terça-feira (12). O efetivo, com 1.979 homens e 320 mulheres, chegará às ruas do Estado na próxima segunda-feira (18), com o desafio de prevenir os crimes e aumentar a sensação de segurança sobretudo no Grande Recife.

É nessa região onde está concentrada a maior parte dos delitos registrados em Pernambuco. Segundo estatísticas da Secretaria de Defesa Social (SDS), 25.703 queixas de roubos foram somadas entre janeiro e julho deste ano. Desse total, 75,8% foram em municípios do Grande Recife (principalmente na capital). 

Em relação às mortes violentas intencionais, 1.860 casos foram contabilizados pela polícia nos primeiros sete meses do ano. E 46,7% do total foram no Grande Recife. Apesar de a SDS não informar oficialmente, a estratégia de segurança é concentrar mais policiais nessa região, priorizando as áreas consideradas mais quentes, ou seja, com maior número de crimes. 

"A partir da formatura, os novos soldados cumprirão o estágio prático, sendo distribuídos em diversas unidades operacionais, buscando atender às necessidades imediatas da Corporação. Vão sair às ruas para combater a criminalidade em todos os níveis e melhorar a prestação dos serviços ofertados à população", declarou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

FORMATURA DOS NOVOS POLICIAIS

A cerimônia de formatura foi comandada pela governadora Raquel Lyra. A turma leva o nome de Bicentenário da Polícia Militar de Pernambuco.

"Os novos policiais estarão nas ruas nos pontos críticos onde a gente tem maior incidência de criminalidade de acordo com os dados e estatísticas da Secretaria de Defesa Social. Nós temos trabalhado desde o primeiro minuto do nosso governo para devolver a paz social nosso Estado. Hoje é um passo importante nesse sentido", afirmou Raquel à imprensa. 

Com 1.080 horas-aula, o curso de formação da PM contemplou 36 disciplinas, incluindo Direitos Humanos, Ética e Cidadania, Sistema de Segurança Pública, Abordagem Policial, Simulação de Ocorrências e Tiro Policial Defensivo, entre outros conteúdos fundamentais à atuação militar.

NOVA TURMA EM FORMAÇÃO A PARTIR DE SETEMBRO

Com a previsão para setembro, 2,4 mil aprovados em concurso público darão início à segunda turma do Curso de Formação e Habilitação de Praças da PM. 

Pernambuco tem atualmente cerca de 16 mil policiais militares na ativa. Conforme decreto estadual, publicado no Diário Oficial, o ideal seria ter pelo menos 27.953.

