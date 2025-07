Professor da rede estadual é morto a facadas no Agreste de Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Um professor da rede pública estadual foi morto a facadas, na noite do sábado (26), no município de São Vicente Férrer, Agreste de Pernambuco. Um adolescente de 16 anos foi apreendido em flagrante, segundo a Polícia Civil.

A vítima, identificada como Kleber Camelo, de 44 anos, atuava como professor de história, produtor audiovisual e coordenador metodológico do Comitê de Cultura de Pernambuco, com ações no interior do Estado, mobilizando artistas, coletivos e outras instituições. Também foi secretário municipal de Cultura.

O crime ainda é cercado de mistério. Informações iniciais indicam que o professor estava caminhando pela rua, após sair da missa, quando teria sido atacado. Outras pessoas também teriam ficado feridas. Não há informações se houve uma briga que resultou no homicídio e se vítima e autor já se conheciam.

No boletim de ocorrência, há a informação de que o adolescente teria entrado em surto e, por isso, atacou quem passava pela rua.

A Polícia Civil se resumiu a dizer, em nota oficial, que a Delegacia de Goiana fez a apreensão do adolescente, autuado por ato infracional equivalente ao crime de homicídio, e que a vítima chegou a ser socorrida e encaminhada a um hospital, mas que não resistiu.

Leia Também Apesar de queda, Pernambuco segue como 4º estado com maior taxa de mortes violentas no País

Parentes que estiveram no Instituto de Medicina Legal (IML), no Recife, disseram acreditar que Kleber foi uma vítima aleatória do adolescente. "Ele não tinha inimigos, nem comentava sobre possíveis ameaças", contou Beatriz Regina, sobrinha do professor, em entrevista à TV Jornal.

O corpo do professor será velado na Câmara Municipal de São Vicente Férrer. O enterro do corpo, previsto para segunda-feira (28), será no cemitério da cidade.

A 11ª Delegacia Seccional de Polícia Civil de Goiana instaurou um inquérito para apurar as causas do homicídio - PCPE/DIVULGAÇÃO

COMITÊ LAMENTOU MORTE

Em publicação nas redes sociais, o Comitê de Cultura de Pernambuco lamentou a morte de Kleber Camelo.

"Um ser humano extraordinário, cuja trajetória deixou marcas profundas na cultura, na educação e, sobretudo, nas pessoas. Professor de História, respeitado e amado em São Vicente Férrer, Kleber foi muito mais do que um educador: foi um elo entre saberes, afetos e possibilidades", disse trecho do texto.

"Dedicou-se à formação de jovens, ao fortalecimento da cultura local e à produção audiovisual com sensibilidade, escuta e compromisso. Esteve conosco criando pontes, acolhendo trajetórias e construindo caminhos com seu jeito leve e risonho de ser. Sua ausência é sentida com imenso pesar", pontuou outro trecho.