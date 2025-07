Violência no Centro do Recife: mulher é assaltada e arrastada em parada de ônibus na Rua da Aurora

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A onda de violência registrada no Centro do Recife fez uma nova vítima na noite dessa quinta-feira (10). Uma mulher que estava numa parada de ônibus na Rua da Aurora, bairro da Boa Vista, foi abordada, assaltada e arrastada por um casal de criminosos. Imagens do crime circulam nas redes sociais.

A ação aconteceu por volta das 19h. A vítima, que é enfermeira, aguardava a chegada do ônibus para voltar para casa. A dupla, com camisas de cor preta, se aproxima e tenta tomar os pertences da mulher, que cai no chão. Ela é arrastada por um dos braços e tem o celular levado pelo casal.

As imagens ainda mostram a vítima gritando por socorro e, após a fuga dos criminosos, recolhendo pertences que ficaram espalhados.

O assalto aconteceu bem perto do prédio da Chefia da Polícia Civil de Pernambuco.

Em nota, a Polícia Militar disse que a comandante do 16º Batalhão tomou conhecimento do caso posteriormente e, de imediato, determinou o empenho de viaturas em rondas para localizar os suspeitos.

"No entanto, até o momento, eles não foram encontrados. A comandante lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com a vítima", disse o texto.

A Polícia Civil confirmou, também em nota oficial, que um inquérito foi instaurado para investigar o caso.

A vítima foi procurada, mas não quis dar entrevista.

PROCURADOR FOI ESFAQUEADO NA BOA VISTA

O assalto à enfermeira se soma a outros crimes violentos registrados no Centro do Recife ao longo da semana. Na manhã da segunda-feira (7), um empresário e procurador da Fazenda de 52 anos foi esfaqueado após reagir a uma tentativa de assalto.

O homem estava dormindo no escritório do estacionamento dele, na Boa Vista, por medo dos frequentes arrombamentos na área, quando foi surpreendido pelos criminosos que entraram pelo telhado.

A ação criminosa aconteceu na Rua da União, onde também está localizada a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Os dois bandidos fugiram do local levando os pertences e o carro do empresário, que é tio do deputado federal Túlio Gadêlha (Rede/PE).

A Polícia Militar encontrou o carro da vítima no bairro de Santo Amaro, a cerca de três quilômetros do local do crime. Testemunhas relataram que a dupla levou dois pneus e a bateria do veículo, além de duas bolsas.

Dois suspeitos foram capturados dois dias depois. Eles devem responder por tentativa de latrocínio.

POLICIMENTO NO CENTRO DO RECIFE

Sobre a insegurança no bairro, a Polícia Militar informou que mantém guarnições táticas e equipes em motocicletas realizando rondas diuturnas, com o reforço do Grupo de Apoio Tático Itinerante no Centro do Recife.

"Além disso, são realizadas operações específicas no bairro, como a Operação Cerne e a Transporte Seguro. O batalhão tem intensificado o policiamento com equipes a pé e o apoio de Unidades Especializadas", disse.

A corporação reforçou a importância de a população acionar o número 190 no momento em que ocorrer o assalto para agilizar as buscas pelos criminosos. Além disso, as vítimas precisam prestar queixa.