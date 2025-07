Flávio Ricco: Record organiza fila de exibição das próximas novelas turcas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Record, que não é boba nem nada, claro que não ia passar batido ou deixar no barato o bom desempenho de “Força de Mulher”, em três temporadas e desde sua estreia em julho do ano passado.

Estava muito na cara que outras viriam depois dela e assim, naturalmente, acontecerá, porque já existe todo um planejamento para a chegada de novas produções turcas.

Agora, para o segundo semestre, será confirmada a estreia de “Mother”, baseada numa série de televisão japonesa do mesmo nome - Zeynep é uma jovem professora substituta, que, ao saber dos maus-tratos a uma das alunas por parte da família, decide começar uma nova vida e vira mãe adotiva da menina.

E, para o próximo ano, outras duas serão levadas ao ar em momentos diferentes. A primeira, “Iludida”, é uma adaptação da série de televisão britânica “Doctor Foster”, que gira em torno de Asya, uma médica respeitada, que começa a suspeitar da infidelidade do seu marido; a outra, “Dr Milagre”, adaptação da telenovela sul-coreana “Good Doctor”, com a história de Ali, um jovem com autismo, que foi entregue para adoção pelo seu pai.

As três são consideradas hits mundiais, com desempenho muito bom nos países em que foram exibidas.

TV Tudo

Série

A Record, via Seriella, continua intensificando as gravações das suas séries e uma das próximas será “O Senhor e a Serva”, spin-off da minissérie “Paulo, o Apostolo”.

Bárbara Franca, em novo trabalho na casa, faz a Messalina, imperatriz romana.

(Crédito: Leandro Márcio)

Em desenvolvimento

A produtora Coração da Selva, responsável pela novela “Beleza Fatal”, exibida pela HBO Max, reuniu um grupo de autores para desenvolver um projeto de série.

Por enquanto, muito segredo em cima.

Vale lembrar...

O projeto da novela “Beleza Fatal”, escrita por Raphael Montes, foi oferecido para várias produtoras e recebeu muitas recusas.

Até chegar à Coração da Selva e, deu no que deu. Um grande sucesso.

Meio em cima

O SBT confirma a estreia do novo “Casos de Família” para o próximo dia 21.

Mas nada foi gravado até agora. O primeiro só será na quinta-feira que vem.

Quebradeira

Muito importante o trabalho que as TVs estão realizando, fazendo uso inclusive de seus principais programas e jornalísticos, para denunciar os ataques a ônibus em São Paulo, que possui uma das maiores frotas do mundo.

Em todo o Estado já são quase 600 casos de vandalismo.

Inclusão

Psicóloga, influenciadora digital e apresentadora, Lorrane Silva, mais conhecida como Pequena Lo, participa da novela “A Floresta Encantada” no SBT.

As cenas vão ao ar a partir desta sexta-feira.

Preocupação

A Band está muito em cima das mudanças que o “Melhor da Tarde” vai sofrer no princípio de agosto.

O programa, além de novos participantes, também terá alterações significativas no formato. Isso é uma coisa...

... A outra

É que, para a mesma ocasião, algumas alterações serão preparadas para o “Bora Brasil”, das manhãs.

Inclusive a chegada de gente nova na sua equipe. A ordem é reforçar as duas pontas.

Dupla de frente

A Cazé TV estará com o seu time bem reforçado para a final do Mundial de Clubes, PSG e Chelsea, domingo, 16h.

Ronaldo e Romário foram confirmados para a transmissão

Doc Investigação

A Record anuncia para a próxima segunda-feira, 22h45, a estreia de mais uma temporada do “Doc Investigação”, com o Caso Henry Borel.

A criança, de 4 anos, foi brutalmente assassinada pelo padrasto, vereador do Rio na ocasião. O programa, entre outras entrevistas, ouviu o assassino e a mãe, acusada como cúmplice do crime. Trabalho da jornalista Thais Furlan.

Bate – Rebate

· Longe da TV, Vera Fischer viaja com “O Casal Mais Sexy da América”, que chega a Brasília em 8 de agosto, e estreia em São Paulo, no dia 22 do mesmo mês...

· ... E tem novidade no elenco: Jean Marcel Gatti substitui Vitor Thiré.

· O diretor Roberto Menezes, ex-SBT, dispara na próxima terça-feira as gravações da novela infantil “O Sonho de Luiza”...

· ... Trata-se de um projeto independente.

· “Perrengue Fashion”, com Ingrid Guimarães, estreia nos cinemas em outubro...

· ... Ela no papel de uma influencer, que se aventura na Amazônia em busca do filho. Rafa Chalub e Filipe Bragança também no elenco.

· A TV Cultura abriu inscrições para a edição especial de 20 Anos do “Prelúdio”, seu tradicional concurso de música clássica...

· ... Instrumentistas de música erudita até 25 anos e cantoras e cantores líricos com até 28 anos podem participar da seletiva.

· Max e Discovery estreiam a quarta temporada da série “Operação Fronteira Brasil”. Ao todo são 11 episódios.

· Julia Spadaccini, autora da série “Segunda Chamada” na Globo, assina o texto da comédia “Matilde”...

· ... Com Malu Valle e Ivan Mendes, a peça terá apresentações no CCBB-Brasília, de 17 de julho a 10 de agosto.

C´est fini

Dudu Azevedo, após várias produções na Record e dez anos fora da Globo, foi chamado para uma participação especial em “Êta Mundo Melhor!”, como Clóvis.

Até então, o seu último trabalho em novelas da emissora foi em “Babilônia”, de 2015.

Então é isso. Mas na segunda tem mais. Tchau!