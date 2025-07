Procurador Federal, tio do deputado Túlio Gadelha é esfaqueado em tentativa de latrocínio no Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Um empresário e procurador da Fazenda de 52 anos foi esfaqueado no início da manhã desta segunda-feira (7), após reagir a uma tentativa de assalto. O homem estava dormindo no escritório do estacionamento dele, no bairro da Boa Vista, na região central do Recife, por medo dos frequentes arrombamentos na área, quando foi surpreendido pelos criminosos que entraram pelo telhado.

A ação criminosa aconteceu na Rua da União, onde também está localizada a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). Os dois bandidos fugiram do local levando os pertences e o carro do empresário, que é tio do deputado federal Túlio Gadelha. Os moradores do prédio ao lado escutaram o pedido de socorro e acionaram a Polícia Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

"Ouvi um grito muito forte de alguém pedindo ajuda, dizendo que estava ensanguentado. Quando ele foi socorrido pelo Samu vimos que os braços dele estavam bem machucados e o rosto também estava machucado", relatou o arquiteto Alexandre Ramos, subsíndico do prédio ao lado de onde ocorreu o crime, em entrevista à reportagem da TV Jornal.

A vítima foi socorrida e levada ao Hospital Santa Joana, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife. O estado de saúde do empresário não foi repassado pela assessoria da unidade, que informou não ter autorização para informar à imprensa.

Já a Polícia Civil disse que um inquérito policial foi instaurado e as investigações estão em andamento com o objetivo de identificar a autoria e esclarecer as circunstâncias do crime de tentativa de latrocínio (roubo seguido de morte). O caso está sob responsabilidade da Força-Tarefa de Homicídios da Capital.

De acordo com a reportagem da TV Jornal, a Polícia Militar já encontrou o carro da vítima no bairro de Santo Amaro - a cerca de três quilômetros do local do crime. Testemunhas relataram que a dupla levou dois pneus e a bateria do veículo, além de duas bolsas com pertences do empresário. Uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local e recolheu as imagens de câmeras de segurança que registraram o momento da fuga dos bandidos.

Arrombamentos na região

A quantidade de arrombamentos a imóveis na região central do Recife aumentou bastante. Para o arquiteto Alexandre Ramos, que mora no Centro da capital há anos, a insegurança é enorme e o medo toma conta dos moradores.

"Está cada vez mais constante esses arrombamentos. Esses bandidos entrando nas casas durante a madrugada para roubar alguma coisa de valor. Pulam muro, entram pelo telhado, sempre dão um jeito. No último sábado, por exemplo, tivemos a informação de que teve uma outra vítima de arrombamento e roubo aqui próximo. Está todo mundo aqui preocupado, porque está bem difícil morar aqui com tantos assaltos", disse Alexandre.