Coluna João Alberto: Velocidade no José Estelita preocupa técnicos da CTTU

O novo plano de mobilidade do Cais José Estelita, melhorou muito com a obras realizadas. Mas criou um problema, que vem preocupando a CTTU. O aumento na velocidade dos carros, na via que tem muitas curvas, devido à criação de três faixas de rolamento, em alguns trechos. Os redutores de velocidade instalados não têm funcionado, o que poderá determinar a colocação de radares para multar os corredores.

SUCESSO

Paulo Victor Calado, o PV Calado, filho de Tayná Calado e do desembargador Paulo Augusto Oliveira, vem fazendo o maior sucesso como cantor. Ficou em sétimo lugar entre os melhores shows do São João de Caruaru, em votação popular promovida pelo portal “Caruaru Agora”. Ele se apresentou no palco principal do Pátio do Forró. Sexta-feira, será atração no palco principal do Festival de Inverno de Garanhuns.

Mariana e Eugênio da Fonte Neto no casamento de Victoria e Tiago Pessoa de Melo no Hotel Rosewood em São Paulo. - Arquivo Pessoal

BARBÁRIE

Um agente de trânsito de Ipojuca foi barbaramente assassinado com pauladas na cabeça. O autor, um menor de 17 anos, foi preso, mas ficará no máximo três anos detido. Depois, estará livre, para quem sabe cometer outro crime. Isto tem que mudar.

TÉCNICO

Depois de demitir Renato Paiva, o Botafogo contratou seu novo treinador. Será David Ancelotti, de 35 anos, que terá seu primeiro trabalho como técnico. Até agora era auxiliar técnico do pai, Carlo Ancelotti, da seleção brasileira.



GESTÃO

O anúncio sobre quem comandará o Partido dos Trabalhadores nos próximos anos deve sair hoje. A decisão atrasou após uma liminar que adiou a votação na assembleia estadual de Minas Gerais, permitindo a inclusão da deputada federal Dandara Tonantzin na disputa. Segundo o atual presidente, Humberto Costa, a apuração dos votos foi até ontem.

FUTEBOL

Lionel Messi pode estar de saída do futebol dos Estados Unidos rumo ao Oriente Médio. O craque argentino estaria em negociações com o Al-Ahli, da Arábia Saudita. Caso o acordo se concretize, pode reencontrar Cristiano Ronaldo na liga saudita.



SOLIDARIEDADE

Entre os diversos estandes de artistas regionais na Fenearte, a AACD Recife marca presença com produtos, onde todo valor arrecadado com as vendas será destinado à manutenção dos atendimentos realizados pela instituição.



TENDÊNCIA

As famosas Dua Lipa, Kylie Jenner e Hailey Bieber já chegaram a curtir o verão feminino e foi possível enxergar uma semelhança: biquíni com estampa de oncinha. As it girls são famosas por ditar tendências para os jovens.

PROTAGONISMO

O ator Pedro Pascal ganhou holofote nas telonas (e fora delas) com seu protagonismo na série “The Last Of Us”. Queridinho pelos internautas, ele estará em cartaz em dose dupla nos cinemas este mês: nos filmes “Quarteto Fantástico” e “Amores Materialistas”.



REGISTRO

A dupla Henrique e Juliano bateu recordes neste fim de semana. Foram os primeiros artistas brasileiros a lotar três dias seguidos de show no Allianz Parque, em São Paulo. No palco, o cantor Henrique foi aos prantos no show do domingo, que contou com 45 mil pessoas.



BARATO

O golpe do pix, que roubou bilhões dos bancos, custou barato aos criminosos. Pagaram apenas R$ 15 mil a João Nazareno Roque, de uma empresa terceirizada, pela senha que possibilitou o acesso aos dados das instituições financeiras. Ele foi preso no final de semana.



ROMÁRIO

O senador Romário está tendo penhora de 30% do seu salário de R$ 46,3 mi, por decisão da Justiça. É para pagar uma dívida de R$ 808 mil, por danos que causou a uma casa de luxo que tinha alugado em Brasília.



FUTEBOL

O país vai literalmente hoje parar para torcer pelo Fluminense no jogo com o Chelsea pela Copa do Mundo de Clubes da Fifa. Menos, alguns torcedores do Flamengo, que não querem o sucesso do opositor. Alguns, no entanto, torcerão pelo time brasileiro, que representa o Brasil.



PALAVRA

Entrou na moda a palavra acoelhado. Quer dizer dominado pelo medo; amedrontado, acovardado.



M O V I M E N T O



BOM DIA: “Um dos meus grandes amigos de infância foi um gato, o “pechincha.”

NATALIA Ribeiro comandou bate-papo, ontem, na Rádio Jornal, com o deputado Pedro Campos. Em destaque a saúde mental do trabalhador.

QUEM comemorou idade nova no final de semana foi Eduarda Baima Gouveia, prefeita de Carpina.

TININHA da Fonte comemora a chegada do neto, Eduardo.

ACONTECE até quinta-feira a Temporada de Alta Costura, em Paris, com 27 desfiles oficiais.

AS INSCRIÇÕES para o 28º Prêmio Cristina Tavares de Jornalismo estão abertas.

THIAGUINHO, Jorge Aragão, Sorriso Maroto, Xande de Pilares, Péricles, Mumuzinho e Menos é Mais já estão confirmados no Samba Recife.

CADA vez menos pessoas investem na poupança, diante da chegada de opções mais atrativas no mercado.

ANIVERSÁRIOS

Ana Paula Hawatt, Danielle Lemes, Flávio Moraes, Irineu Souza, José Humberto Castro, Luiz Henrique Maia, Reginaldo Freitas, , Tiago Leal e Vavá Rufino.