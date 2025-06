Falta de laudos de perícias atrasa processo de PM que matou motociclista por causa de R$ 7

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Após cobrança da Justiça, resultados de exames de local e da arma do sargento foram entregues somente nesta quarta-feira (18), segundo Polícia Civil

Quase sete meses se passaram desde que o motociclista de aplicativo Thiago Fernandes Bezerra, de 23 anos, foi morto a tiros após discussão pelo valor da corrida de R$ 7, em Camaragibe, no Grande Recife. Mas o processo contra o sargento Venilson Cândido da Silva, 50, réu pelo crime, travou por causa da demora na entrega dos laudos das perícias.

A pedido do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), na última segunda-feira (16), a juíza Marília Falcone Gomes, da 1ª Vara Criminal da Comarca de Camaragibe, cobrou à Polícia Civil e aos institutos de Criminalística e de Medicina Legal (IML) os resultados dos exames de local do crime e da arma apreendida com o policial militar.

Também solicitou os laudos das perícias tanatoscópica (corpo da vítima) e do vídeo que mostra a discussão e assassinato do motociclista.

A fase de audiências de instrução e julgamento, com ouvida de testemunhas e interrogatório dos réus, já foi finalizada. A magistrada deu prazo para que o MPPE apresenta as alegações finais, pedindo ou não a condenação do réu pelo crime de homicídio qualificado (motivo fútil), conforme a denúncia.

Mas, sem acesso aos laudos das perícias, o MPPE informou que não poderá se posicionar por enquanto.

Em nota à coluna Segurança, a Polícia Civil informou que a 10ª Delegacia de Polícia de Homicídios encaminhou os laudos solicitados à Justiça nesta quarta-feira (18).

Venilson segue preso preventivamente no Centro de Reeducação da Polícia Militar (Creed), em Abreu e Lima, por determinação da Justiça.

TIROS APÓS DISCUSSÃO

Segundo a investigação, o sargento discutiu com o motociclista logo após a corrida, em frente ao Condomínio Real Garden, no bairro de Santa Mônica, na tarde de 1º de dezembro. Uma câmera de segurança filmou.

"Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Vai atira aí", disse Thiago Fernandes, de braços abertos. Logo depois, o PM atirou na vítima, que morreu no local. O acusado fugiu, trocou de roupas em casa e entrar em um ônibus, mas foi capturado e espancado por populares. Policiais foram acionados e fizeram o socorro dele, que acabou autuado em flagrante.

A defesa alegou, na época, que o PM atirou porque o motociclista teria feito menção a estar armado. E que a discussão não teria ocorrido por causa do valor da corrida, mas pelo fato de Thiago ter se negado a deixar o réu dentro do condomínio onde ele morava.

SARGENTO INVESTIGADO PELA CORREGEDORIA

Além do processo criminal, o sargento responde a um processo administrativo disciplinar, sob a responsabilidade da Corregedoria da Secretaria de Defesa Social (SDS).

Na semana em que Venilson foi preso, o secretário estadual, Alessandro Carvalho, também determinou o afastamento dele das funções públicas.

Na decisão, o gestor afirmou que o objetivo é "garantir a ordem pública, a instrução regular do processo disciplinar e a viabilização da correta aplicação de sanções disciplinares, já que recai sobre ele indícios de práticas de atos incompatíveis com as funções públicas".