Suspeito de arrombar carros e viaturas no DHPP foi identificado, diz chefe da Polícia Civil

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Delegado-geral, Renato Rocha disse que apenas um homem agiu nos dois dias de arrombamentos no estacionamento do departamento de homicídios, no Recife

O homem suspeito de arrombar e furtar dois carros e duas viaturas no estacionamento do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, Zona Oeste do Recife, foi identificado. A afirmação foi dada pelo delegado-geral da Polícia Civil, Renato Rocha, à coluna Segurança nesta quinta-feira (12).

"As investigações estão em andamento dos dois boletins de ocorrência que foram registrados. Houve a identificação do suspeito. Só um agiu", disse Rocha, reforçando que o inquérito está sendo conduzido pelo próprio DHPP.

A primeira ação criminosa aconteceu na tarde do último domingo (8), quando dois carros de policiais civis tiveram as janelas quebradas, e tudo foi vasculhado. Não há informações oficiais do que foi levado.

Já na madrugada da terça-feira (10), uma viatura da Polícia Científica de Pernambuco e outro veículo usado por um dos chefes do DHPP foram arrombados da mesma forma. Extraoficialmente, há informações de que ao menos uma arma de fogo e um cartucho teriam sido levados.

O chefe da Polícia Civil disse não ter conhecimento da informação sobre o furto da arma de fogo.

Ao longo dos últimos dias, a repercussão foi forte sobre a insegurança no DHPP, visto que é uma unidade policial que funciona 24 horas por dia e é uma das mais movimentadas da Polícia Civil de Pernambuco. No local, há uma guarita, mas ela não é usada.