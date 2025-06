SDS detalha reforço da segurança nos principais polos de São João em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Secretaria de Defesa Social (SDS) detalhou o esquema de reforço na segurança previsto para os principais polos de São João em Pernambuco. Estão previstos mais de 46 mil lançamentos de profissionais até 29 de junho.

Nesta quinta-feira (12), a gestão estadual afirmou que o investimento é de R$ 8,4 milhões, cerca de R$ 300 mil a mais em comparação com o ano passado. Do total de 46.805 escalas, 35.810 são destinadas à Polícia Militar de Pernambuco. O restante contempla polícias Civil e Científica, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e outros órgãos.

Os lançamentos se referem ao número de escalas extras programadas. Isso significa, por exemplo, que um policial pode trabalhar mais de um dia no período.

O esquema prevê o reforço especialmente em 18 municípios que concentram os principais polos juninos do Estado: Caruaru, Recife, Gravatá, Bezerros, Vitória de Santo Antão, Paudalho, Palmares, Limoeiro, Goiana, Bonito, Santa Cruz do Capibaribe, Surubim, Carpina, Petrolina, Arcoverde, Araripina, Serra Talhada e Salgueiro.

Assim como ocorreu no Carnaval, há ainda o auxílio de tecnologia, com câmeras de monitoramento, drones, plataformas de observação elevada, equipamentos de reconhecimento facial, helicópteros e controle de acesso nos polos - sobretudo para apreender armas brancas (como facas) e de fogo.

"As pessoas podem esperar muita segurança para brincar o São João. O governo do Estado está investindo em escalas extras, mas sem prejuízo ao policiamento do dia a dia. A atenção maior será para 18 cidades que têm uma maior estimativa de público e com grandes artistas participando", declarou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

OPERAÇÃO LEI SECA

Na coletiva, a SDS reforçou ainda que haverá fiscalização da Operação Lei Seca nas estradas de acesso aos municípios: Caruaru, Petrolina, Gravatá, Arcoverde, Paudalho, Limoeiro, Vitória de Santo Antão, Carpina, Goiana, Recife e demais da Região Metropolitana.

CANAIS DE CONTATO PARA A POPULAÇÃO

A Corregedoria da SDS seguirá funcionando 24 horas por dia durante todo o São João. Denúncias de possíveis excessos praticados por policiais podem ser denunciados pelos números: (81) 3184.2714 ou 3184.2756.

Já o contato da Ouvidoria da SDS, para outros tipos de denúncia, é 181 ou 0800.081.5001. Esse serviço só funciona de segunda a sábado, das 7h às 19h (exceto feriados).