SJCC recebe líderes da saúde para debater impacto da inteligência artificial no cuidado

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Auditório Graça Araújo sedia encontro que reúne gestores e especialistas para discutir avanços, limites e aplicações práticas da IA na saúde

Clique aqui e escute a matéria

O Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC) realiza na manhã desta quarta-feira (3), no Auditório Graça Araújo, na sede do grupo em Santo Amaro, o evento "IA: o futuro do cuidar é humano", reunindo gestores públicos, médicos e especialistas para discutir o papel crescente da inteligência artificial na saúde.

A iniciativa integra o movimento da coluna Saúde e Bem-Estar, editada pela jornalista e pesquisadora Cinthya Leite, que também faz a curadoria e a mediação do encontro.

O objetivo é promover um debate claro, técnico e acessível sobre como ferramentas avançadas estão sendo incorporadas à assistência, ao planejamento e ao ensino em saúde.

Expectativas da gestão pública

A secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque, destaca a pertinência do tema e pretende apresentar iniciativas da capital voltadas à transformação digital.

“O JC está de parabéns por escolher um tema tão apropriado e atual, que é a relação entre IA e saúde, campo em que a tecnologia mais se desenvolveu. E vamos aproveitar essa oportunidade para mostrar a experiência da revolução digital do Recife, proporcionando acesso e encurtando distâncias”, afirma.

A presença de gestoras estaduais e municipais reforça a discussão sobre como algoritmos, sistemas de triagem e ferramentas preditivas vêm sendo aplicados para organizar fluxos, ampliar o acesso e melhorar a experiência do usuário no SUS.

Aplicações clínicas e realidade atual da IA

O endocrinologista Luciano Albuquerque, editor do Afya Endocrinopapers e preceptor da Residência em Endocrinologia do Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), deve abordar as aplicações já consolidadas da inteligência artificial na prática médica, incluindo análise de imagens, apoio à decisão clínica, predição de riscos e otimização de rotinas assistenciais.

“A inteligência artificial já é uma realidade, já apresenta várias ferramentas que têm revolucionado a forma de interação e prática da medicina, tanto no aprendizado quanto no cuidado aos pacientes. Vamos debater o que é perspectiva e o que já é realidade em relação à IA na saúde”, antecipa.

Cuidado humano, ética e limites da tecnologia

A palestra do médico clínico Marcus Villander, diretor científico da Sociedade Pernambucana de Clínica Médica e preceptor da Residência em Clínica Médica do Real Hospital Português (RHP), traz uma provocação central do evento: como conciliar tecnologias avançadas com aquilo que é insubstituível na relação médico-paciente.

“O que vou discutir são as bases do cuidado. Cuidar é muito mais do que diagnosticar e tratar. Quero mostrar onde a IA pode ajudar nesse processo e onde ela não alcança. O papel da relação pessoa a pessoa continua essencial”, explica.

Segundo o especialista, a IA pode assumir tarefas mecânicas e repetitivas, permitindo que o profissional concentre energia no vínculo, na interpretação contextual dos sintomas e no acompanhamento longitudinal, elementos que não podem ser replicados por sistemas automatizados.

Espaço para reflexão estratégica

Ao receber representantes do SUS, da prática clínica e da pesquisa, o SJCC consolida um ambiente de troca qualificada sobre os rumos da saúde em meio à expansão da IA.

A proposta é oferecer ao público — profissionais, gestores, estudantes e interessados — um panorama objetivo sobre oportunidades, limitações e desafios éticos, regulatórios e operacionais.