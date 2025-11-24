Hemope celebra 48 anos com homenagem a doadores e ações especiais na Semana Nacional do Doador de Sangue

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Instituição realiza cerimônia, apresentações culturais e programação nos hemocentros para agradecer voluntários e incentivar novas doações no Estado

A Fundação Hemope inicia, nesta terça-feira (25), a programação da Semana Nacional do Doador de Sangue, que este ano coincide com a celebração dos 48 anos da instituição. A data marca quase cinco décadas de atuação na promoção da saúde e na manutenção dos estoques de sangue em Pernambuco.

A abertura oficial acontece às 8h30, na sede do Hemope, no bairro das Graças, no Recife, e contará com a entrega simbólica de placas a 120 doadores que alcançaram 25, 50 e 100 doações. A cerimônia também terá apresentações musicais e um bolo comemorativo.

“O caminho da vida passa por cada pessoa que decide doar. Celebramos não apenas a solidariedade, mas a confiança dos pernambucanos na nossa missão”, afirma a diretora-presidente do Hemope, Raquel Santana, que reforça o convite para que mais pessoas participem do gesto que salva vidas diariamente.

A supervisora de Captação de Sangue, Josinete Gomes, lembra que o momento também é dedicado aos parceiros institucionais. “Empresas e órgãos públicos incentivam seus funcionários e mobilizam seus municípios. Eles ajudam a manter campanhas frequentes e estimular a doação regular”.

Programação mobiliza hemocentros em todo o Estado

Ao longo da semana, os oito hemocentros da hemorrede promoverão ações de valorização dos doadores e sensibilização de novos voluntários para reforçar a necessidade permanente de manutenção dos estoques.

No Recife, o atendimento para doação funciona de segunda a sábado, das 7h15 às 18h30.

Atrações culturais animam a abertura

A cerimônia desta terça-feira terá apresentações do Coral da Chesf e de Vaggy Rossi, cover de Reginaldo Rossi, que prometem animar o público e homenagear os doadores.

Quem pode doar sangue

Para doar, é necessário:

Estar saudável

Ter entre 18 e 69 anos (desde que a primeira doação tenha acontecido até os 60 anos)

Pesar mais de 50 kg

Ter dormido ao menos 6 horas nas últimas 24 horas

Estar bem alimentado

Não ingerir bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas

Apresentar documento oficial com foto

Dúvidas ou agendamentos podem ser feitos pelo Disk Doação: 0800-081-1535.