Hemope celebra 48 anos com homenagem a doadores e ações especiais na Semana Nacional do Doador de Sangue
Instituição realiza cerimônia, apresentações culturais e programação nos hemocentros para agradecer voluntários e incentivar novas doações no Estado
A Fundação Hemope inicia, nesta terça-feira (25), a programação da Semana Nacional do Doador de Sangue, que este ano coincide com a celebração dos 48 anos da instituição. A data marca quase cinco décadas de atuação na promoção da saúde e na manutenção dos estoques de sangue em Pernambuco.
A abertura oficial acontece às 8h30, na sede do Hemope, no bairro das Graças, no Recife, e contará com a entrega simbólica de placas a 120 doadores que alcançaram 25, 50 e 100 doações. A cerimônia também terá apresentações musicais e um bolo comemorativo.
“O caminho da vida passa por cada pessoa que decide doar. Celebramos não apenas a solidariedade, mas a confiança dos pernambucanos na nossa missão”, afirma a diretora-presidente do Hemope, Raquel Santana, que reforça o convite para que mais pessoas participem do gesto que salva vidas diariamente.
A supervisora de Captação de Sangue, Josinete Gomes, lembra que o momento também é dedicado aos parceiros institucionais. “Empresas e órgãos públicos incentivam seus funcionários e mobilizam seus municípios. Eles ajudam a manter campanhas frequentes e estimular a doação regular”.
Programação mobiliza hemocentros em todo o Estado
Ao longo da semana, os oito hemocentros da hemorrede promoverão ações de valorização dos doadores e sensibilização de novos voluntários para reforçar a necessidade permanente de manutenção dos estoques.
No Recife, o atendimento para doação funciona de segunda a sábado, das 7h15 às 18h30.
Atrações culturais animam a abertura
A cerimônia desta terça-feira terá apresentações do Coral da Chesf e de Vaggy Rossi, cover de Reginaldo Rossi, que prometem animar o público e homenagear os doadores.
Quem pode doar sangue
Para doar, é necessário:
- Estar saudável
- Ter entre 18 e 69 anos (desde que a primeira doação tenha acontecido até os 60 anos)
- Pesar mais de 50 kg
- Ter dormido ao menos 6 horas nas últimas 24 horas
- Estar bem alimentado
- Não ingerir bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas
- Apresentar documento oficial com foto
Dúvidas ou agendamentos podem ser feitos pelo Disk Doação: 0800-081-1535.