fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Hemope celebra 48 anos com homenagem a doadores e ações especiais na Semana Nacional do Doador de Sangue

Instituição realiza cerimônia, apresentações culturais e programação nos hemocentros para agradecer voluntários e incentivar novas doações no Estado

Por Maria Clara Trajano Publicado em 24/11/2025 às 13:51
Uma doação de sangue pode salvar até quatro vidas
Uma doação de sangue pode salvar até quatro vidas - Grigorenko

Clique aqui e escute a matéria

A Fundação Hemope inicia, nesta terça-feira (25), a programação da Semana Nacional do Doador de Sangue, que este ano coincide com a celebração dos 48 anos da instituição. A data marca quase cinco décadas de atuação na promoção da saúde e na manutenção dos estoques de sangue em Pernambuco.

A abertura oficial acontece às 8h30, na sede do Hemope, no bairro das Graças, no Recife, e contará com a entrega simbólica de placas a 120 doadores que alcançaram 25, 50 e 100 doações. A cerimônia também terá apresentações musicais e um bolo comemorativo.

Leia Também

“O caminho da vida passa por cada pessoa que decide doar. Celebramos não apenas a solidariedade, mas a confiança dos pernambucanos na nossa missão”, afirma a diretora-presidente do Hemope, Raquel Santana, que reforça o convite para que mais pessoas participem do gesto que salva vidas diariamente.

A supervisora de Captação de Sangue, Josinete Gomes, lembra que o momento também é dedicado aos parceiros institucionais. “Empresas e órgãos públicos incentivam seus funcionários e mobilizam seus municípios. Eles ajudam a manter campanhas frequentes e estimular a doação regular”.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Programação mobiliza hemocentros em todo o Estado

Ao longo da semana, os oito hemocentros da hemorrede promoverão ações de valorização dos doadores e sensibilização de novos voluntários para reforçar a necessidade permanente de manutenção dos estoques.

No Recife, o atendimento para doação funciona de segunda a sábado, das 7h15 às 18h30.

Atrações culturais animam a abertura

A cerimônia desta terça-feira terá apresentações do Coral da Chesf e de Vaggy Rossi, cover de Reginaldo Rossi, que prometem animar o público e homenagear os doadores.

Quem pode doar sangue

Para doar, é necessário:

  • Estar saudável
  • Ter entre 18 e 69 anos (desde que a primeira doação tenha acontecido até os 60 anos)
  • Pesar mais de 50 kg
  • Ter dormido ao menos 6 horas nas últimas 24 horas
  • Estar bem alimentado
  • Não ingerir bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas
  • Apresentar documento oficial com foto

Dúvidas ou agendamentos podem ser feitos pelo Disk Doação: 0800-081-1535.

Leia também

Estoques de plaquetas em queda acendem alerta e reforçam urgência por doadores
DOAÇÃO

Estoques de plaquetas em queda acendem alerta e reforçam urgência por doadores
Medula óssea: como funciona a doação que pode ser a única chance de cura
DOAÇÃO

Medula óssea: como funciona a doação que pode ser a única chance de cura

Compartilhe

Tags