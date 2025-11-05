Estoques de plaquetas em queda acendem alerta e reforçam urgência por doadores

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Com validade curta e alta demanda hospitalar, plaquetas estão em nível crítico no Hemato; banco convoca doadores e explica como funciona a doação

O GSH Banco de Sangue Hemato emitiu um alerta urgente sobre a queda significativa nos estoques de plaquetas e reforçou a necessidade imediata de doadores, tanto habituais quanto novos.

A baixa oferta, somada à alta demanda hospitalar, coloca pacientes em risco, especialmente aqueles em tratamento oncológico, com doenças hematológicas, submetidos a cirurgias de grande porte, ou vítimas de traumas e dengue hemorrágica.

“Como as plaquetas possuem um tempo de validade muito curto, apenas cinco dias, precisamos de uma reposição constante. Por isso, é tão importante termos doadores frequentes”, destaca Ana Luíza Araújo, coordenadora regional de captação do GSH Banco de Sangue Hemato.

Para quê as plaquetas são usadas

As plaquetas são células fundamentais para a coagulação do sangue. Quando seus níveis estão baixos (condição chamada trombocitopenia) o organismo fica vulnerável a sangramentos graves e potencialmente fatais.

A transfusão de plaquetas é essencial para pacientes:

em tratamento contra câncer;

com doenças do sangue, como aplasia medular e leucemias;

em pós-operatório de cirurgias complexas;

submetidos a transplantes;

vítimas de traumas graves;

com quadros graves de dengue hemorrágica.

Como funciona a doação de plaquetas

A coleta é feita por aférese, procedimento no qual o sangue passa por um equipamento que separa as plaquetas e devolve os demais componentes ao doador.

“Uma única doação por aférese pode atender um paciente adulto. Para alcançar o mesmo número de plaquetas numa doação comum, seriam necessários de sete a dez doadores”, explica Ana Luíza.

O procedimento é seguro, dura cerca de 90 minutos, e o doador pode realizar o processo mensalmente.

Quem pode doar

Para doar plaquetas, o voluntário deve primeiro realizar uma doação de sangue convencional. Após avaliação e triagem específica, ele poderá ser convocado para a coleta por aférese após cerca de 30 dias.

O GSH Banco de Sangue Hemato atende diariamente, inclusive domingos e feriados.

Serviço

Rua Dom Bosco, 723, Boa Vista – Recife

7h às 18h

(81) 3972-4050

WhatsApp: (81) 98107-0076