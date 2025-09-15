Campanha reúne novos policiais militares em ação de doação de sangue no Recife
Iniciativa da Fundação Hemope em parceria com a PM de Pernambuco busca reforçar estoques, estimular solidariedade e salvar vidas no SUS
A Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) deu início à campanha “Sangue Novo: proteção além das ruas”, que segue até o dia 26 de setembro no Recife.
A iniciativa reúne policiais recém-incorporados à Polícia Militar de Pernambuco em uma mobilização que tem como objetivo ampliar os estoques de sangue, estimular a cultura de solidariedade e fortalecer a integração entre segurança pública e saúde coletiva.
As doações estão sendo realizadas na sede da Fundação Hemope, das 7h15 às 18h30. Cada bolsa coletada pode salvar até quatro vidas, multiplicando o impacto social do gesto voluntário.
Estoque reforçado
De acordo com a presidente da Fundação Hemope, Raquel Santana, a parceria traz reforço imediato para o banco de sangue, que enfrenta variações frequentes nos níveis de estoque.
“Essa campanha, junto com a Polícia Militar de Pernambuco, vem trazendo uma robustez ao nosso banco de sangue. Durante duas semanas, os novos policiais estarão doando, o que vai garantir um abastecimento melhor e, consequentemente, um atendimento mais eficiente à população pernambucana e aos usuários do SUS”, afirmou.
Cultura de solidariedade
O comandante-geral da PM, coronel Ivanildo Torres, destacou a importância do gesto solidário não apenas para a população em geral, mas também para os próprios policiais.
“O Hemope e a Polícia Militar são parceiros há anos. Temos policiais que vêm diariamente doar sangue, seja para colegas de farda ou para a população. Essa campanha, com os novos policiais, tem também o caráter de apresentar a eles a cultura do altruísmo, do serviço e da ajuda ao próximo”, disse.
Segundo o comandante, o nome da ação faz referência justamente ao ingresso dos novos militares na corporação.
“Quando doamos sangue, ele fica à disposição do banco e é destinado a quem mais precisa, sem distinção. É uma forma de demonstrar que nossa missão vai além da segurança nas ruas e chega também ao coração da comunidade”, completou.
Doação que salva vidas
A campanha busca sensibilizar novos doadores em um momento em que os bancos de sangue enfrentam desafios recorrentes para manter os níveis de coleta estáveis. Além da importância imediata para pacientes que dependem de transfusões, a iniciativa também contribui para difundir o hábito da doação entre jovens policiais que iniciam a carreira.
De acordo com especialistas, a doação de sangue é um procedimento rápido, seguro e essencial para garantir o atendimento de emergências, cirurgias e tratamentos de doenças como câncer e anemia falciforme. Uma única doação pode ser fracionada em diferentes componentes, como plaquetas e plasma, beneficiando até quatro pacientes.