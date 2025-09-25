Medula óssea: como funciona a doação que pode ser a única chance de cura

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Entenda como funciona a doação, quem pode participar e quais são os métodos utilizados, além de como se cadastrar no Hemope

Clique aqui e escute a matéria

A doação de medula óssea pode ser a única chance de cura para pacientes com doenças graves, como leucemia, linfoma e mieloma. Apesar disso, muitos potenciais doadores ainda deixam de se cadastrar por causa de mitos ou falta de informação sobre o processo.

A hematologista Camila Gonzaga, médica do Instituto de Oncologia de Sorocaba (IOS), esclarece as principais dúvidas.

Só é possível doar para alguém da família?

Mito. A compatibilidade pode ocorrer com parentes ou com doadores cadastrados no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME). O exame de tipagem HLA identifica as chances de compatibilidade entre pacientes e voluntários.

Qual é a idade ideal para se cadastrar?

O cadastro é preferencialmente feito entre 18 e 35 anos, pois as células-tronco mais jovens têm melhor qualidade. Para familiares, não há limite absoluto: pessoas acima de 60 anos em boas condições clínicas podem ser consideradas para a doação. Para não aparentados, o limite prático é 60 anos.

A doação é dolorosa?

A dor é muito menor do que se imagina. Existem dois métodos:

Punção direta: coleta em centro cirúrgico sob anestesia geral, com desconforto leve nos dias seguintes;

coleta em centro cirúrgico sob anestesia geral, com desconforto leve nos dias seguintes; Aférese de sangue periférico: semelhante a uma doação de sangue, indolor e sem necessidade de internação.

O doador precisa ficar internado?

Na punção direta, recomenda-se internação de 24h e afastamento breve das atividades laborais. Já a aférese é ambulatorial e permite voltar às atividades no dia seguinte.

A doação enfraquece o organismo?

Não. A medula óssea tem alta capacidade de regeneração. Na punção direta, apenas uma pequena fração, cerca de 5%, é coletada, e o organismo repõe rapidamente. Já na aférese, a medula continua intacta.

Qual é a chance de ser chamado?

As chances variam entre 1 em 100 mil e 1 em 400 mil. A compatibilidade depende de fatores genéticos complexos, o que reforça a importância de aumentar o número de voluntários cadastrados.

“Essa baixa probabilidade é exatamente a razão pela qual é tão importante se cadastrar: quanto mais pessoas participarem, maior a chance de salvar vidas”, reforça a médica.

Como se cadastrar como doador de medula óssea?

O cidadão que deseja tornar-se doador de medula óssea deve procurar o hemocentro mais próximo em sua cidade. Em Pernambuco, quem realiza o cadastro dos doadores no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome) é a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope).

Não é preciso agendamento, basta comparecer ao Hemope, na Rua Joaquim Nabuco, bairro das Graças, munido de documento oficial com foto, CPF e cartão nacional de saúde (CNS), se houver.