fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Medula óssea: como funciona a doação que pode ser a única chance de cura

Entenda como funciona a doação, quem pode participar e quais são os métodos utilizados, além de como se cadastrar no Hemope

Por Maria Clara Trajano Publicado em 25/09/2025 às 8:50
No Brasil, a chance de encontrar medula compatível é de uma em cem mil
No Brasil, a chance de encontrar medula compatível é de uma em cem mil - Myke Sena/MS

Clique aqui e escute a matéria

A doação de medula óssea pode ser a única chance de cura para pacientes com doenças graves, como leucemia, linfoma e mieloma. Apesar disso, muitos potenciais doadores ainda deixam de se cadastrar por causa de mitos ou falta de informação sobre o processo.

A hematologista Camila Gonzaga, médica do Instituto de Oncologia de Sorocaba (IOS), esclarece as principais dúvidas.

Leia Também

Só é possível doar para alguém da família?

Mito. A compatibilidade pode ocorrer com parentes ou com doadores cadastrados no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME). O exame de tipagem HLA identifica as chances de compatibilidade entre pacientes e voluntários.

Qual é a idade ideal para se cadastrar?

O cadastro é preferencialmente feito entre 18 e 35 anos, pois as células-tronco mais jovens têm melhor qualidade. Para familiares, não há limite absoluto: pessoas acima de 60 anos em boas condições clínicas podem ser consideradas para a doação. Para não aparentados, o limite prático é 60 anos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A doação é dolorosa?

A dor é muito menor do que se imagina. Existem dois métodos:

  • Punção direta: coleta em centro cirúrgico sob anestesia geral, com desconforto leve nos dias seguintes;
  • Aférese de sangue periférico: semelhante a uma doação de sangue, indolor e sem necessidade de internação.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

O doador precisa ficar internado?

Na punção direta, recomenda-se internação de 24h e afastamento breve das atividades laborais. Já a aférese é ambulatorial e permite voltar às atividades no dia seguinte.

A doação enfraquece o organismo?

Não. A medula óssea tem alta capacidade de regeneração. Na punção direta, apenas uma pequena fração, cerca de 5%, é coletada, e o organismo repõe rapidamente. Já na aférese, a medula continua intacta.

Qual é a chance de ser chamado?

As chances variam entre 1 em 100 mil e 1 em 400 mil. A compatibilidade depende de fatores genéticos complexos, o que reforça a importância de aumentar o número de voluntários cadastrados.

“Essa baixa probabilidade é exatamente a razão pela qual é tão importante se cadastrar: quanto mais pessoas participarem, maior a chance de salvar vidas”, reforça a médica.

Como se cadastrar como doador de medula óssea?

O cidadão que deseja tornar-se doador de medula óssea deve procurar o hemocentro mais próximo em sua cidade. Em Pernambuco, quem realiza o cadastro dos doadores no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome) é a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope).

Não é preciso agendamento, basta comparecer ao Hemope, na Rua Joaquim Nabuco, bairro das Graças, munido de documento oficial com foto, CPF e cartão nacional de saúde (CNS), se houver.

  • Quem pode doar: pessoas entre 18 e 60 anos, em boa saúde. Entretanto, o cadastro precisa ser feito até os 35 anos;
  • Como funciona: os candidatos participam de palestras e vídeos educativos, assinam um termo de consentimento e preenchem formulário com dados pessoais;
  • Exame inicial: é coletada uma amostra de sangue para testes de histocompatibilidade (HLA);
  • Documentos necessários: documento oficial com foto, número do CPF e, se possível, o cartão nacional de saúde (CNS);
  • Convocação: caso haja compatibilidade com um paciente, o voluntário será chamado para exames complementares e, se apto, realizará a doação.

Leia também

Policiais Militares de Pernambuco protagonizam campanha inédita de doação de sangue no Hemope
Sangue Novo

Policiais Militares de Pernambuco protagonizam campanha inédita de doação de sangue no Hemope
Hemope promove campanha em homenagem ao mês do doador de medula óssea
Doação de medula

Hemope promove campanha em homenagem ao mês do doador de medula óssea

Compartilhe

Tags