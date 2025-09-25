Medula óssea: como funciona a doação que pode ser a única chance de cura
Entenda como funciona a doação, quem pode participar e quais são os métodos utilizados, além de como se cadastrar no Hemope
Clique aqui e escute a matéria
A doação de medula óssea pode ser a única chance de cura para pacientes com doenças graves, como leucemia, linfoma e mieloma. Apesar disso, muitos potenciais doadores ainda deixam de se cadastrar por causa de mitos ou falta de informação sobre o processo.
A hematologista Camila Gonzaga, médica do Instituto de Oncologia de Sorocaba (IOS), esclarece as principais dúvidas.
Só é possível doar para alguém da família?
Mito. A compatibilidade pode ocorrer com parentes ou com doadores cadastrados no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (REDOME). O exame de tipagem HLA identifica as chances de compatibilidade entre pacientes e voluntários.
Qual é a idade ideal para se cadastrar?
O cadastro é preferencialmente feito entre 18 e 35 anos, pois as células-tronco mais jovens têm melhor qualidade. Para familiares, não há limite absoluto: pessoas acima de 60 anos em boas condições clínicas podem ser consideradas para a doação. Para não aparentados, o limite prático é 60 anos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A doação é dolorosa?
A dor é muito menor do que se imagina. Existem dois métodos:
- Punção direta: coleta em centro cirúrgico sob anestesia geral, com desconforto leve nos dias seguintes;
- Aférese de sangue periférico: semelhante a uma doação de sangue, indolor e sem necessidade de internação.
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />
O doador precisa ficar internado?
Na punção direta, recomenda-se internação de 24h e afastamento breve das atividades laborais. Já a aférese é ambulatorial e permite voltar às atividades no dia seguinte.
A doação enfraquece o organismo?
Não. A medula óssea tem alta capacidade de regeneração. Na punção direta, apenas uma pequena fração, cerca de 5%, é coletada, e o organismo repõe rapidamente. Já na aférese, a medula continua intacta.
Qual é a chance de ser chamado?
As chances variam entre 1 em 100 mil e 1 em 400 mil. A compatibilidade depende de fatores genéticos complexos, o que reforça a importância de aumentar o número de voluntários cadastrados.
“Essa baixa probabilidade é exatamente a razão pela qual é tão importante se cadastrar: quanto mais pessoas participarem, maior a chance de salvar vidas”, reforça a médica.
Como se cadastrar como doador de medula óssea?
O cidadão que deseja tornar-se doador de medula óssea deve procurar o hemocentro mais próximo em sua cidade. Em Pernambuco, quem realiza o cadastro dos doadores no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome) é a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope).
Não é preciso agendamento, basta comparecer ao Hemope, na Rua Joaquim Nabuco, bairro das Graças, munido de documento oficial com foto, CPF e cartão nacional de saúde (CNS), se houver.
- Quem pode doar: pessoas entre 18 e 60 anos, em boa saúde. Entretanto, o cadastro precisa ser feito até os 35 anos;
- Como funciona: os candidatos participam de palestras e vídeos educativos, assinam um termo de consentimento e preenchem formulário com dados pessoais;
- Exame inicial: é coletada uma amostra de sangue para testes de histocompatibilidade (HLA);
- Documentos necessários: documento oficial com foto, número do CPF e, se possível, o cartão nacional de saúde (CNS);
- Convocação: caso haja compatibilidade com um paciente, o voluntário será chamado para exames complementares e, se apto, realizará a doação.