Bactérias da boca podem aumentar risco de câncer; conheça os principais sintomas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Odontólogo destaca que alterações simples, como sangramento e mau odor, podem indicar desequilíbrio microbiano que favorece doenças graves

Clique aqui e escute a matéria

Com a proximidade das férias escolares, período em que muitas famílias relaxam a rotina de cuidados, o alerta para a saúde bucal ganha ainda mais importância.

O cirurgião-dentista Rômulo Chaves, professor de odontologia da Estácio, explica que a cavidade oral abriga uma das comunidades microbianas mais complexas do corpo humano, com mais de 700 espécies de bactérias, além de fungos, vírus, protozoários e arqueias.

Quando esse equilíbrio se rompe, surgem doenças que podem evoluir para quadros muito graves, incluindo câncer.

Saúde bucal e o risco de câncer

Segundo o especialista, muitos desses microrganismos convivem de forma harmônica no que se chama de eubiose. No entanto, algumas espécies se proliferam de maneira descontrolada, provocando inflamações e contribuindo para o desenvolvimento de doenças sistêmicas.

Entre os patógenos mais preocupantes está a Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis), considerada o principal agente da periodontite. Estudos já associam essa bactéria a:

Doenças cardiovasculares

Aterosclerose

Complicações gestacionais

Artrite reumatoide

Câncer oral

Câncer colorretal

Outra bactéria de destaque é a Fusobacterium nucleatum (F. nucleatum), cada vez mais ligada ao câncer colorretal, um dos mais prevalentes no Brasil, e também associada ao câncer de pâncreas.

Segundo o professor, a presença combinada de determinadas bactérias e fungos pode elevar em até 3,4 vezes o risco dessa doença.

Má higiene bucal pode contribuir para tumores na região da cabeça e pescoço

O especialista reforça que o carcinoma oral de células escamosas (OSCC), tipo mais comum de câncer bucal, tem relação direta com má higiene oral e inflamações persistentes.

“São tumores agressivos, que podem começar com feridas simples que não cicatrizam. Muitas vezes o paciente ignora os sinais iniciais”, explica.

Sinais de alerta que exigem consulta com o dentista

Embora uma boca saudável se manifeste sem dor, sem sangramento, sem feridas e sem mau odor, alterações frequentes precisam ser avaliadas. Entre os principais sintomas que não devem ser ignorados estão:

Sangramento espontâneo ou ao escovar

Feridas que não cicatrizam

Mau hálito persistente

Sensibilidade intensa

Inchaço ou alterações na gengiva

Dor ao mastigar

Chaves reforça que a avaliação deve ser integral, observando hábitos de higiene, alimentação, saúde geral e rotina do paciente.

Prevenção é o melhor caminho

Para manter o equilíbrio microbiano e evitar o desenvolvimento de doenças bucais e sistêmicas, o especialista recomenda:

Escovação após as refeições

Uso regular de fio dental

Visitas periódicas ao dentista

Atenção a sinais persistentes

Evitar tabagismo e limitar consumo de álcool, fatores que aumentam o risco de câncer bucal

“Feridas, odor e sangramento não são normais. Esses sintomas precisam ser investigados para evitar que pequenas alterações evoluam para quadros graves”, conclui o professor.