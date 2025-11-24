Bactérias da boca podem aumentar risco de câncer; conheça os principais sintomas
Odontólogo destaca que alterações simples, como sangramento e mau odor, podem indicar desequilíbrio microbiano que favorece doenças graves
Clique aqui e escute a matéria
Com a proximidade das férias escolares, período em que muitas famílias relaxam a rotina de cuidados, o alerta para a saúde bucal ganha ainda mais importância.
O cirurgião-dentista Rômulo Chaves, professor de odontologia da Estácio, explica que a cavidade oral abriga uma das comunidades microbianas mais complexas do corpo humano, com mais de 700 espécies de bactérias, além de fungos, vírus, protozoários e arqueias.
Quando esse equilíbrio se rompe, surgem doenças que podem evoluir para quadros muito graves, incluindo câncer.
Saúde bucal e o risco de câncer
Segundo o especialista, muitos desses microrganismos convivem de forma harmônica no que se chama de eubiose. No entanto, algumas espécies se proliferam de maneira descontrolada, provocando inflamações e contribuindo para o desenvolvimento de doenças sistêmicas.
Entre os patógenos mais preocupantes está a Porphyromonas gingivalis (P. gingivalis), considerada o principal agente da periodontite. Estudos já associam essa bactéria a:
- Doenças cardiovasculares
- Aterosclerose
- Complicações gestacionais
- Artrite reumatoide
- Câncer oral
- Câncer colorretal
Outra bactéria de destaque é a Fusobacterium nucleatum (F. nucleatum), cada vez mais ligada ao câncer colorretal, um dos mais prevalentes no Brasil, e também associada ao câncer de pâncreas.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Segundo o professor, a presença combinada de determinadas bactérias e fungos pode elevar em até 3,4 vezes o risco dessa doença.
Má higiene bucal pode contribuir para tumores na região da cabeça e pescoço
O especialista reforça que o carcinoma oral de células escamosas (OSCC), tipo mais comum de câncer bucal, tem relação direta com má higiene oral e inflamações persistentes.
“São tumores agressivos, que podem começar com feridas simples que não cicatrizam. Muitas vezes o paciente ignora os sinais iniciais”, explica.
Sinais de alerta que exigem consulta com o dentista
Embora uma boca saudável se manifeste sem dor, sem sangramento, sem feridas e sem mau odor, alterações frequentes precisam ser avaliadas. Entre os principais sintomas que não devem ser ignorados estão:
- Sangramento espontâneo ou ao escovar
- Feridas que não cicatrizam
- Mau hálito persistente
- Sensibilidade intensa
- Inchaço ou alterações na gengiva
- Dor ao mastigar
Chaves reforça que a avaliação deve ser integral, observando hábitos de higiene, alimentação, saúde geral e rotina do paciente.
Prevenção é o melhor caminho
Para manter o equilíbrio microbiano e evitar o desenvolvimento de doenças bucais e sistêmicas, o especialista recomenda:
- Escovação após as refeições
- Uso regular de fio dental
- Visitas periódicas ao dentista
- Atenção a sinais persistentes
- Evitar tabagismo e limitar consumo de álcool, fatores que aumentam o risco de câncer bucal
“Feridas, odor e sangramento não são normais. Esses sintomas precisam ser investigados para evitar que pequenas alterações evoluam para quadros graves”, conclui o professor.