Novembro Vermelho reforça importância do diagnóstico precoce do câncer de boca

Brasil pode registrar mais de 15 mil casos anuais na cavidade oral; tabagismo, álcool e lesões persistentes são principais alertas

A campanha Novembro Vermelho chama atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de boca, uma das neoplasias mais frequentes do país.

Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) indicam que, entre 2023 e 2025, o Brasil deve registrar mais de 15 mil novos casos por ano apenas na cavidade oral. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, trata-se do oitavo tipo de câncer mais comum quando excluídos os tumores de pele não melanoma.

A cirurgiã-dentista Adriana Morosini destaca que o maior desafio é o caráter silencioso da doença. “Em muitos casos, o diagnóstico só ocorre em estágios avançados, quando o tratamento é mais complexo e as chances de cura diminuem”, afirma.

Sinais que merecem atenção

Lesões persistentes e alterações na boca devem acender o alerta. “O principal sinal de alerta são manchas ou feridas na cavidade oral, incluindo lábios, língua, gengiva, bochechas, palato e garganta”, explica Adriana.

Homens acima dos 40 anos, sobretudo aqueles que fumam e ingerem bebidas alcoólicas, compõem o grupo de maior risco. A combinação de tabaco e álcool potencializa o perigo.

Entre os sintomas que devem motivar avaliação profissional, estão:

Manchas brancas ou avermelhadas na mucosa bucal;

Feridas que não cicatrizam após 15 dias;

Sangramentos frequentes;

Rouquidão persistente;

Nódulos no pescoço;

Dificuldade para mastigar ou engolir.

“Aftas recorrentes ou prolongadas também precisam ser investigadas”, orienta a especialista.

Principais fatores de risco

Além do tabagismo e do álcool, outros fatores contribuem para o desenvolvimento da doença, como:

Exposição solar sem proteção labial;

Dieta desequilibrada e obesidade;

Infecção pelo HPV, associada ao câncer de orofaringe;

Traumas crônicos causados por próteses mal adaptadas, dentes quebrados ou restaurações irregulares.

Prevenção e acompanhamento

O câncer de boca tem altas chances de cura quando descoberto precocemente. “Consultas regulares com o cirurgião-dentista permitem identificar alterações iniciais e aumentam significativamente as chances de sucesso no tratamento. Prevenir é sempre o melhor caminho”, reforça Adriana Morosini.

A campanha reforça cuidados como evitar tabaco e álcool, manter alimentação equilibrada, usar protetor solar labial e procurar avaliação odontológica diante de qualquer alteração persistente na boca.