Novembro Vermelho reforça importância do diagnóstico precoce do câncer de boca
Brasil pode registrar mais de 15 mil casos anuais na cavidade oral; tabagismo, álcool e lesões persistentes são principais alertas
Clique aqui e escute a matéria
A campanha Novembro Vermelho chama atenção para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de boca, uma das neoplasias mais frequentes do país.
Dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca) indicam que, entre 2023 e 2025, o Brasil deve registrar mais de 15 mil novos casos por ano apenas na cavidade oral. Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, trata-se do oitavo tipo de câncer mais comum quando excluídos os tumores de pele não melanoma.
A cirurgiã-dentista Adriana Morosini destaca que o maior desafio é o caráter silencioso da doença. “Em muitos casos, o diagnóstico só ocorre em estágios avançados, quando o tratamento é mais complexo e as chances de cura diminuem”, afirma.
Sinais que merecem atenção
Lesões persistentes e alterações na boca devem acender o alerta. “O principal sinal de alerta são manchas ou feridas na cavidade oral, incluindo lábios, língua, gengiva, bochechas, palato e garganta”, explica Adriana.
Homens acima dos 40 anos, sobretudo aqueles que fumam e ingerem bebidas alcoólicas, compõem o grupo de maior risco. A combinação de tabaco e álcool potencializa o perigo.
Entre os sintomas que devem motivar avaliação profissional, estão:
- Manchas brancas ou avermelhadas na mucosa bucal;
- Feridas que não cicatrizam após 15 dias;
- Sangramentos frequentes;
- Rouquidão persistente;
- Nódulos no pescoço;
- Dificuldade para mastigar ou engolir.
“Aftas recorrentes ou prolongadas também precisam ser investigadas”, orienta a especialista.
Principais fatores de risco
Além do tabagismo e do álcool, outros fatores contribuem para o desenvolvimento da doença, como:
- Exposição solar sem proteção labial;
- Dieta desequilibrada e obesidade;
- Infecção pelo HPV, associada ao câncer de orofaringe;
- Traumas crônicos causados por próteses mal adaptadas, dentes quebrados ou restaurações irregulares.
Prevenção e acompanhamento
O câncer de boca tem altas chances de cura quando descoberto precocemente. “Consultas regulares com o cirurgião-dentista permitem identificar alterações iniciais e aumentam significativamente as chances de sucesso no tratamento. Prevenir é sempre o melhor caminho”, reforça Adriana Morosini.
A campanha reforça cuidados como evitar tabaco e álcool, manter alimentação equilibrada, usar protetor solar labial e procurar avaliação odontológica diante de qualquer alteração persistente na boca.