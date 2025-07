Bruxismo afeta 4 em cada 10 brasileiros e pode comprometer saúde bucal e emocional

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Você acorda com a mandíbula dolorida, sensação de pressão na face ou dor de cabeça constante? Esses podem ser sinais de bruxismo, distúrbio caracterizado pelo apertar ou ranger involuntário dos dentes, geralmente durante o sono.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 40% da população brasileira convive com esse problema — muitas vezes sem saber.

“O bruxismo é multifatorial. Estresse, ansiedade, apneia do sono, refluxo e até o uso de certos medicamentos podem estar por trás do quadro. Em muitos casos, o paciente não percebe que está apertando os dentes à noite”, explica Juliana Moreira Chramosta, cirurgiã bucomaxilofacial com mais de 20 anos de experiência no tratamento de disfunções mandibulares.

Durante o dia, o ato de pressionar os dentes também pode acontecer, principalmente em momentos de tensão, como ao dirigir ou trabalhar em frente ao computador. Quando não tratado, o distúrbio pode levar a trincas dentárias, estalos na articulação da mandíbula, dificuldades ao mastigar e até alterações na fala.

Sintomas comuns

Dor ao acordar ou ao mastigar;

Sensação de pressão na mandíbula;

Zumbido ou dor no ouvido sem causa aparente;

Dores na face, ombros ou pescoço;

Problemas de sono e fadiga constante.

Segundo a especialista, o tratamento do bruxismo deve ser individualizado. O uso de placas oclusais sob medida, feitas com escaneamento digital e impressão 3D, costuma ser indicado para proteger os dentes durante o sono. Mas, em muitos casos, é preciso uma abordagem multidisciplinar, com psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos e otorrinolaringologistas, a depender da gravidade e das causas.

“A boa notícia é que hoje temos recursos tecnológicos avançados que oferecem conforto e mais precisão ao paciente. Mas é essencial tratar a causa, e não apenas o sintoma”, reforça Juliana.

Além do acompanhamento odontológico regular, mudanças simples no estilo de vida podem ajudar:

Melhorar a qualidade do sono;

Evitar cafeína e álcool à noite;

Reduzir o estresse com técnicas de relaxamento;

Evitar roer unhas ou morder objetos duros.

“O bruxismo não é frescura nem moda. É um problema real, que pode afetar a saúde física e emocional. Buscar ajuda é essencial para retomar o equilíbrio e a qualidade de vida”, conclui a especialista.