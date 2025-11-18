Conitec abre consulta pública sobre inclusão de medicamento para câncer de mama no SUS; saiba como participar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Medicamento pode reduzir recorrência, ampliar taxas de cura e permitir cirurgias menos invasivas em pacientes de alto risco

A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) abriu consulta pública para avaliar a inclusão do pertuzumabe no tratamento neoadjuvante de pacientes com câncer de mama HER2-positivo inicial de alto risco.

As contribuições podem ser enviadas entre 7 e 26 de novembro de 2025, mediante login na plataforma Gov.br.

Uso do medicamento

O pertuzumabe é indicado antes da cirurgia, em combinação com trastuzumabe e quimioterapia, formando o chamado duplo bloqueio — protocolo já recomendado pelas principais entidades internacionais de oncologia.

A combinação quase duplica as taxas de resposta patológica completa, reduz o risco de recorrência e diminui a probabilidade de progressão para estágios avançados, de acordo com estudo publicado no periódico The Lancet Oncology.

Quando o tumor deixa de ser detectado após o tratamento neoadjuvante, tornam-se possíveis cirurgias mais conservadoras, com maior preservação da mama, menor impacto psicológico e redução de custos associados a procedimentos invasivos.

Cenário do câncer de mama no Brasil

O câncer de mama deve registrar quase 74 mil novos casos em 2025, segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), e segue como o tipo mais frequente entre mulheres no País. O subtipo HER2, conhecido pela agressividade, representa cerca de 20% dos diagnósticos.

Apesar dos avanços terapêuticos, o Brasil ainda enfrenta altas taxas de mortalidade, impulsionadas por diagnósticos tardios e desigualdades no acesso ao tratamento. No SUS, há maior proporção de casos identificados nos estágios III e IV, o que impacta diretamente a sobrevivência.

Entidades como a Sociedade de Clínica Oncológica Americana (ASCO), Sociedade Europeia de Oncologia Médica (ESMO), Rede Nacional Abrangente de Câncer (NCCN) e a Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica recomendam o uso de pertuzumabe associado ao trastuzumabe como padrão ideal para pacientes de alto risco.

Participação da sociedade

Pacientes, familiares, profissionais de saúde e cidadãos podem enviar sugestões durante o período da consulta.

Para participar, o usuário deve acessar o portal da Conitec, entrar com login Gov.br e preencher o formulário disponível na Consulta Pública nº 98/2025.