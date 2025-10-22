Pernambuco recebe 354 doses de novo medicamento contra câncer de mama no SUS

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Trastuzumabe entansina chega ao Estado nesta quinta e promete reduzir em até 50% a mortalidade de pacientes com câncer de mama HER2-positivo

O Estado de Pernambuco vai receber, nesta quinta-feira (23), 354 unidades do medicamento trastuzumabe entansina, recém-incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento do câncer de mama HER2-positivo, um dos tipos mais agressivos da doença.

O lote faz parte da primeira remessa enviada pelo Ministério da Saúde, que totaliza 11.978 frascos e representa um avanço no tratamento oncológico oferecido pela rede pública.

Novo tratamento para um tipo agressivo de câncer

O trastuzumabe entansina é indicado para mulheres que ainda apresentam sinais da doença após a quimioterapia inicial, geralmente em casos de câncer de mama em estágio III.

O medicamento, considerado de última geração, atua de forma direcionada nas células tumorais, oferecendo melhores perspectivas de controle da doença e qualidade de vida às pacientes.

Segundo o diretor do Departamento de Atenção ao Câncer do Ministério da Saúde, José Barreto, a chegada do medicamento representa um marco para o SUS:

“É um avanço gigantesco para a oncologia nacional. Essa medicação poderá reduzir em até 50% a mortalidade das pacientes com câncer de mama do tipo HER2 positivo. É uma grande vitória para a saúde pública e para o povo brasileiro”.

Distribuição e investimento

Os 354 frascos destinados a Pernambuco serão entregues à Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), que fará a distribuição conforme os protocolos clínicos.

No total, o Ministério da Saúde investiu R$ 159,3 milhões na compra de 34,4 mil frascos-ampola, com previsão de quatro lotes — o primeiro já entregue e os próximos agendados para dezembro de 2025, março e junho de 2026.

A pasta também informou que o valor negociado ficou cerca de 50% abaixo do preço de mercado, gerando uma economia estimada em R$ 165,8 milhões e garantindo o atendimento a 1.144 pacientes ainda neste ano.

Outras medidas no combate ao câncer de mama

Além do novo medicamento, o Ministério da Saúde anunciou avanços em outras frentes: