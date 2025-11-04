Picada de escorpião em crianças: como agir e quando buscar ajuda urgente
Casos de acidentes com escorpiões exigem atenção redobrada. Especialistas alertam para sinais de gravidade e importância do atendimento rápido
Clique aqui e escute a matéria
O número de acidentes com escorpiões continua crescendo no Brasil e tem preocupado pais e profissionais de saúde. Até julho deste ano, mais de 111 mil casos e 132 mortes foram registrados pelo Ministério da Saúde, com destaque para o risco ampliado entre crianças, especialmente as menores de cinco anos.
Segundo a dermatologista pediátrica Flavia Prevedello, do Hospital Pequeno Príncipe, o veneno age de forma mais intensa nos pequenos, que também podem ter dificuldade para relatar o ocorrido.
“A picada de escorpião costuma causar muita dor, de aparecimento rápido, e pode evoluir com sintomas graves. Por isso, o atendimento médico imediato é fundamental”, afirma.
Como identificar a picada
A reação costuma ser imediata e intensa. A região afetada fica vermelha e inchada, com dor desproporcional ao tamanho da lesão, diferente das picadas de insetos comuns, que geralmente causam coceira e várias marcas pequenas.
“A picada de escorpião costuma ser única e extremamente dolorosa, o que ajuda a suspeitar do acidente”, explica a médica.
Sinais de alerta que exigem atendimento imediato
Além da dor aguda, sintomas sistêmicos podem indicar gravidade. Procure ajuda urgente se a criança apresentar:
- Irritabilidade e agitação;
- Salivação excessiva
- Tremores e espasmos musculares;
- Taquicardia;
- Dificuldade respiratória.
“Ao perceber esses sinais, os pais devem levar a criança imediatamente ao pronto-atendimento”, reforça Prevedello. Em emergências, acione o Samu (192) ou Bombeiros (193).
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O que não fazer
Medidas caseiras podem agravar o quadro. Evite:
- Automedicar a criança;
- Fazer torniquete;
- Sugar o local;
- Aplicar pomadas, álcool, óleo ou outras substâncias.
“A única medida recomendada até chegar ao serviço de saúde é aplicar compressa fria para aliviar a dor”, orienta a especialista.
Tratamento: quando o soro é necessário
O diagnóstico é clínico e imediato. Em casos moderados ou graves, o soro antiescorpiônico é administrado e os sintomas são monitorados.
“Conforme a intensidade, tratamos alterações cardiovasculares e neurológicas. Às vezes, é necessário usar anticonvulsivantes”, explica.
Como prevenir acidentes
Escorpiões preferem locais úmidos e escuros. Entre as medidas de prevenção:
- Manter quintais e áreas externas limpos;
- Evitar acúmulo de lixo, folhas e entulhos;
- Vedar frestas, ralos e buracos;
- Afastar camas e berços das paredes;
- Guardar sapatos e roupas em locais fechados;
- Evitar roupas de cama tocando o chão.
“O cuidado principal é com a higiene e organização dos ambientes”, destaca Prevedello.