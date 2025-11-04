Picada de escorpião em crianças: como agir e quando buscar ajuda urgente

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Casos de acidentes com escorpiões exigem atenção redobrada. Especialistas alertam para sinais de gravidade e importância do atendimento rápido

Clique aqui e escute a matéria

O número de acidentes com escorpiões continua crescendo no Brasil e tem preocupado pais e profissionais de saúde. Até julho deste ano, mais de 111 mil casos e 132 mortes foram registrados pelo Ministério da Saúde, com destaque para o risco ampliado entre crianças, especialmente as menores de cinco anos.

Segundo a dermatologista pediátrica Flavia Prevedello, do Hospital Pequeno Príncipe, o veneno age de forma mais intensa nos pequenos, que também podem ter dificuldade para relatar o ocorrido.

“A picada de escorpião costuma causar muita dor, de aparecimento rápido, e pode evoluir com sintomas graves. Por isso, o atendimento médico imediato é fundamental”, afirma.

Como identificar a picada

A reação costuma ser imediata e intensa. A região afetada fica vermelha e inchada, com dor desproporcional ao tamanho da lesão, diferente das picadas de insetos comuns, que geralmente causam coceira e várias marcas pequenas.

“A picada de escorpião costuma ser única e extremamente dolorosa, o que ajuda a suspeitar do acidente”, explica a médica.

Sinais de alerta que exigem atendimento imediato

Além da dor aguda, sintomas sistêmicos podem indicar gravidade. Procure ajuda urgente se a criança apresentar:

Irritabilidade e agitação;

Salivação excessiva

Tremores e espasmos musculares;

Taquicardia;

Dificuldade respiratória.

“Ao perceber esses sinais, os pais devem levar a criança imediatamente ao pronto-atendimento”, reforça Prevedello. Em emergências, acione o Samu (192) ou Bombeiros (193).

O que não fazer

Medidas caseiras podem agravar o quadro. Evite:

Automedicar a criança;

Fazer torniquete;

Sugar o local;

Aplicar pomadas, álcool, óleo ou outras substâncias.

“A única medida recomendada até chegar ao serviço de saúde é aplicar compressa fria para aliviar a dor”, orienta a especialista.

Tratamento: quando o soro é necessário

O diagnóstico é clínico e imediato. Em casos moderados ou graves, o soro antiescorpiônico é administrado e os sintomas são monitorados.

“Conforme a intensidade, tratamos alterações cardiovasculares e neurológicas. Às vezes, é necessário usar anticonvulsivantes”, explica.

Como prevenir acidentes

Escorpiões preferem locais úmidos e escuros. Entre as medidas de prevenção:

Manter quintais e áreas externas limpos;

Evitar acúmulo de lixo, folhas e entulhos;

Vedar frestas, ralos e buracos;

Afastar camas e berços das paredes;

Guardar sapatos e roupas em locais fechados;

Evitar roupas de cama tocando o chão.

“O cuidado principal é com a higiene e organização dos ambientes”, destaca Prevedello.