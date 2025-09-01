Picada de Escorpião: Saiba o que fazer e onde buscar ajuda urgente
Saiba onde procurar ajuda, a importância da identificação do animal e como diferenciar um caso leve de um grave, segundo a especialista
Quando se trata de uma picada de escorpião, a ação imediata e o conhecimento correto são vitais. A enfermeira e professora universitária Natália Lefosse destaca orientações claras sobre os passos a seguir para garantir o melhor atendimento possível e evitar complicações, destacando a importância de estar preparado para essa situação.
Hospital de Referência do SUS Imediatamente
A principal recomendação de Natália Lefosse é ir imediatamente ao hospital de referência mais próximo em caso de picada de escorpião. Ela enfatiza um ponto crucial: os soros antiescorpiônicos não estão disponíveis na rede particular, sendo encontrados exclusivamente nos hospitais de referência do Sistema Único de Saúde (SUS).
A especialista alerta para não "perderem tempo indo para as instituições conveniadas, porque vocês deverão ser transferidos para as instituições públicas". Por isso, ela aconselha: "já procurem saber na cidade de vocês qual é o hospital de referência que tem disponibilizado o soro antiescorpiónico".
Importância da Identificação e da Avaliação Profissional
Outra orientação de Lefosse é que, se possível e seguro, a vítima leve o animal ou uma foto do escorpião ao hospital. Essa medida é importante para que "seja feita uma avaliação da gravidade do acidente pela espécie do escorpião".
A professora esclarece que não é todo acidente por picada de escorpião que o soro antiescorpiônico é recomendado. Ela aponta que, na grande maioria dos casos, "o acidente é classificado como acidente leve", mas completa que "apenas o profissional de saúde é capaz de fazer essa avaliação".
Acidentes Leves e Seus Sintomas
Natália Lefosse descreve que, em um acidente classificado como leve, a vítima apresentará "sintomas apenas locais". Esses sintomas podem incluir "vermelhidão, dor, inchaço, sudorese no local da picada". Nesses casos, o tratamento prescrito será "apenas de sintomáticos para aliviar os sintomas do local do acidente".
Com essas orientações objetivas da enfermeira e professora universitária Natália Lefosse, a população pode se sentir mais preparada e agir de forma correta diante de uma picada de escorpião, buscando o atendimento correto e no local adequado.