fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Casos de intoxicação somam 3,7 mil em Pernambuco em 2025; CIATox-PE reforça orientações e alerta sobre principais riscos

Medicamentos e picadas de escorpiões e serpentes lideram os registros de intoxicação no estado; serviço gratuito atende 24h pelo número 0800 722 6001

Por JC Publicado em 04/11/2025 às 10:32
"O CIATox funciona em regime de plantão permanente", reforça o coordenador do Centro, Rodrigo Patriota
"O CIATox funciona em regime de plantão permanente", reforça o coordenador do Centro, Rodrigo Patriota - Divulgação/ CIATox-PE

Clique aqui e escute a matéria

Com mais de 3.700 casos de intoxicação registrados em Pernambuco apenas neste ano, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Pernambuco (CIATox-PE) reforça a importância do atendimento rápido em situações que envolvem produtos tóxicos, animais peçonhentos, medicamentos ou substâncias químicas.

Desde 1992, o CIATox atua no estado com uma equipe multidisciplinar composta por médicos, biólogos, enfermeiros e residentes especialistas em primeiros socorros.

O centro integra uma rede nacional de 32 unidades ligadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), especializadas no tratamento e prevenção de intoxicações e envenenamentos, através de um plantão permanente.

O CIATox-PE também vem acompanhando os casos recentes de intoxicação por metanol, substância tóxica presente em bebidas adulteradas e produtos industriais.

Divulgação/ CIATox-PE
Do início do ano até o dia 30 de outubro de 2025, foram 3.765 no total de registros de intoxicação no Estado - Divulgação/ CIATox-PE

Leia Também

Principais causas de intoxicação

Entre os registros de 2025, as picadas de escorpiões e serpentes representam 34,24% dos casos, seguidas pelas intoxicações por medicamentos, com 32,62%.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Em seguida aparecem as ocorrências envolvendo agrotóxicos, raticidas e inseticidas domésticos, que juntos já somam mais de 500 casos e 17 mortes neste ano.

Os especialistas alertam que boa parte das intoxicações pode ser evitada com medidas simples de prevenção.

Como prevenir acidentes com escorpiões?

  • Evitar acúmulo de entulho e restos de construção;
  • Vedar frestas e ralos;
  • Verificar roupas e calçados antes do uso.

Já em relação aos medicamentos, a recomendação é não se automedicar e manter os remédios fora do alcance das crianças.

Serviço

  • Serviço gratuito;
  • 24 horas por dia;
  • Telefone para contato: 0800 722 6001.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp


#im #ll #ss #jornaldocommercio" />

Leia também

Intoxicação por refrigerante: o que se sabe sobre o suposto caso de envenenamento
INVESTIGAÇÃO

Intoxicação por refrigerante: o que se sabe sobre o suposto caso de envenenamento
Metanol: crise completa um mês com alerta para falsificação de bebidas
INTOXICAÇÃO

Metanol: crise completa um mês com alerta para falsificação de bebidas

Compartilhe

Tags