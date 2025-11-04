Casos de intoxicação somam 3,7 mil em Pernambuco em 2025; CIATox-PE reforça orientações e alerta sobre principais riscos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Medicamentos e picadas de escorpiões e serpentes lideram os registros de intoxicação no estado; serviço gratuito atende 24h pelo número 0800 722 6001

Com mais de 3.700 casos de intoxicação registrados em Pernambuco apenas neste ano, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Pernambuco (CIATox-PE) reforça a importância do atendimento rápido em situações que envolvem produtos tóxicos, animais peçonhentos, medicamentos ou substâncias químicas.

Desde 1992, o CIATox atua no estado com uma equipe multidisciplinar composta por médicos, biólogos, enfermeiros e residentes especialistas em primeiros socorros.

O centro integra uma rede nacional de 32 unidades ligadas ao Sistema Único de Saúde (SUS), especializadas no tratamento e prevenção de intoxicações e envenenamentos, através de um plantão permanente.

O CIATox-PE também vem acompanhando os casos recentes de intoxicação por metanol, substância tóxica presente em bebidas adulteradas e produtos industriais.

Do início do ano até o dia 30 de outubro de 2025, foram 3.765 no total de registros de intoxicação no Estado - Divulgação/ CIATox-PE

Principais causas de intoxicação

Entre os registros de 2025, as picadas de escorpiões e serpentes representam 34,24% dos casos, seguidas pelas intoxicações por medicamentos, com 32,62%.

Em seguida aparecem as ocorrências envolvendo agrotóxicos, raticidas e inseticidas domésticos, que juntos já somam mais de 500 casos e 17 mortes neste ano.

Os especialistas alertam que boa parte das intoxicações pode ser evitada com medidas simples de prevenção.

Como prevenir acidentes com escorpiões?

Evitar acúmulo de entulho e restos de construção;

Vedar frestas e ralos;

Verificar roupas e calçados antes do uso.

Já em relação aos medicamentos, a recomendação é não se automedicar e manter os remédios fora do alcance das crianças.

Serviço

Serviço gratuito;

24 horas por dia;

Telefone para contato: 0800 722 6001.

