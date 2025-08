Atendimentos por picada de escorpião passam de 2 mil em agosto e setembro; veja dicas para prevenir

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os meses de agosto e setembro marcam o período reprodutivo dos escorpiões, fase em que fêmeas acumulam maior quantidade de veneno e tendem a circular mais pelos ambientes — sobretudo em locais úmidos típicos do inverno pernambucano.

Dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) mostram que, em 2024, agosto e setembro lideraram o ranking de atendimentos por picadas de escorpião no estado, com 1.364 e 1.362 registros, respectivamente.

Em 2025, de janeiro a junho, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Pernambuco (CIATox-PE) contabilizou 293 ocorrências, enquanto o Sinan registrou 7.606 atendimentos na rede de saúde.

Aumento sazonal e cuidados domésticos

De hábitos noturnos, os escorpiões procuram locais escuros, fechados e úmidos, como entulhos, pedras, tijolos, roupas no chão e ralos.

A presença de baratas, grilos e pequenos animais — principais fontes de alimento — também aumenta o risco de aparecimento.

"É importante, se por acaso você for picado por esse animal, ligar para o Ciatox, através do telefone 0800 722 6001. Lá nós vamos te informar o que fazer em caso de acidentes com o animal, envolvendo idosos, adultos e crianças. Cada um deles tem um tratamento diferente", pontuou a coordenadora do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Pernambuco (CIAtox), Rogéria Brito.

Dentro dos domicílios, orienta-se redobrar o cuidado com peças guardadas em armários e sapatos, que devem ser sacudidos antes de serem utilizados. Também é importante fechar frestas e aberturas conectadas à parte interna das paredes — sobretudo em áreas que não receberam reboco.

Dicas práticas para evitar escorpiões em casa

Manter quintais, jardins e terrenos limpos.

Evitar acúmulo de entulho, lixo e materiais de construção.

Vedar frestas em paredes e colocar soleiras nas portas.

Conferir calçados, roupas e toalhas antes de usar.

Cuidado ao manusear lenha, tijolos e outros materiais empilhados.

Eliminar recipientes que acumulem água.

O que fazer em caso de picada de escorpião?

Em casos de picadas de escorpião, especialistas orientam que adultos evitem o uso de gelo e apliquem compressa morna no local, pois o veneno é sensível ao calor.

O uso de analgésicos está liberado, assim como a verificação da situação da vacina antitetânica. Em caso de dúvidas, a população pode acionar o CIATox-PE pelo número 0800 722 6001.

Agora, a atenção deve ser maior para caso um idoso ou uma criança seja picada, que devem ser socorridas para uma unidade de saúde, pois há a possibilidade de uso de soro antiescorpiônico. Pessoas idosas devem ter a pressão arterial e glicemia verificadas em casos de cormobidades.

