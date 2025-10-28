AVC: reconhecer os sinais e agir rápido faz toda a diferença na recuperação

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Especialista do Hospital da Restauração explica sintomas, tipos de AVC e importância do atendimento imediato para evitar sequelas graves

O acidente vascular cerebral (AVC) é a principal causa cardiovascular de morte e a maior causa de incapacidade no Brasil. Reconhecer os sinais de alerta e agir com rapidez pode ser o fator decisivo entre a recuperação e sequelas permanentes.

No dia mundial de combate ao AVC, lembrado nesta quarta-feira (29), a neurologista Ana Dolores Nascimento, coordenadora da Unidade de AVC do Hospital da Restauração (HR), explica como identificar os sintomas e quais atitudes tomar diante de uma suspeita da doença.

Sinais de alerta: o tempo é o principal inimigo

A especialista reforça que os sintomas clássicos aparecem de forma súbita e precisam ser reconhecidos imediatamente. “Os três principais sinais de um AVC são boca torta, fala embolada e fraqueza em um dos lados do corpo. Ao perceber esses sintomas, é fundamental levar o paciente o mais rápido possível para uma emergência”, alerta Ana Dolores.

Para ajudar na memorização, a médica recomenda o uso da sigla SAMU:

S de sorriso (ver se a boca entorta);

A de abraço (dificuldade em levantar um dos braços);

M de música (dificuldade para falar ou cantar);

U de urgência (em caso de um dos sintomas aparecer, o paciente deve ser socorrido imediatamente, por meios próprios ou pelo Samu (192).

“Cada minuto conta. Quanto mais rápido o atendimento, maiores as chances de devolver o paciente para casa com menos incapacidades”, enfatiza.

O AVC dá sinais dias antes de acontecer?

Nem sempre o AVC ocorre de forma definitiva logo no primeiro episódio. A neurologista explica que há situações em que o paciente apresenta sintomas leves e temporários, como fala embolada ou fraqueza passageira.

“Chamamos de acidente isquêmico transitório. É como se fosse um ‘princípio de AVC’. Em cerca de 20% dos casos, o quadro se repete dias depois, com o AVC se instalando de fato”, explica.

Por isso, mesmo sintomas que duram poucos minutos devem ser tratados como urgência. “O paciente não pode achar que ficou bom e deixar pra lá. É preciso procurar atendimento, pois é uma janela de oportunidade para evitar um AVC maior”.

Isquêmico ou hemorrágico: qual a diferença?

Existem dois tipos principais de AVC. O isquêmico, que representa cerca de 80% dos casos, ocorre quando há obstrução de um vaso sanguíneo no cérebro, geralmente causada por um coágulo ou por uma placa de gordura.

Já o hemorrágico acontece quando o vaso se rompe, levando a um sangramento dentro do cérebro.

“No AVC isquêmico, usamos medicamentos trombolíticos ou realizamos a trombectomia, que é um procedimento para retirar o coágulo. Esse tratamento precisa ser feito em até quatro horas e meia após o início dos sintomas”, detalha a neurologista.



Já o AVC hemorrágico exige controle rigoroso da pressão arterial e, em alguns casos, intervenção cirúrgica. “Em ambos, o tempo é determinante”, reforça.

Cefaleia súbita e outros sintomas menos conhecidos

Embora os sinais clássicos sejam os mais comuns, outros sintomas podem indicar a ocorrência de um AVC. “Além da fraqueza e da fala embolada, o paciente pode ter tontura, visão dupla, dificuldade para enxergar e dor de cabeça intensa”, explica Ana Dolores.

A dor de cabeça associada ao AVC é descrita como súbita e muito forte, diferente da cefaleia comum. “É aquela dor que aparece de repente, muitas vezes acompanhada de fraqueza ou alteração na fala. É um alerta importante”, afirma.

Tudo o que você precisa saber sobre AVC para salvar vidas

Maioria dos casos podem ser evitados

Segundo a neurologista, apenas uma pequena parcela dos casos de AVC estão relacionados a fatores genéticos. A maioria é causada por fatores de risco modificáveis.

“Hipertensão, diabetes, obesidade, fibrilação atrial, sedentarismo e alimentação inadequada são os principais vilões. Controlar a pressão, o peso e manter uma vida saudável é essencial para evitar o AVC”, orienta.

Ela explica ainda que hábitos como praticar atividade física regular, reduzir o consumo de sal e açúcar e evitar embutidos fazem parte das medidas mais eficazes de prevenção. “Mesmo quem tem predisposição genética pode reduzir drasticamente o risco se adotar um estilo de vida saudável”.

Mulheres no puerpério e atenção redobrada

A neurologista alerta também para um grupo que, embora pouco lembrado, requer atenção especial: as mulheres no puerpério, período pós-parto que dura de seis a oito semanas.

“Durante a gestação e no pós-parto, há um aumento natural na formação de coágulos no sangue, o que pode elevar o risco de AVC. Esses fatores trombogênicos precisam ser acompanhados de perto”, diz.

Diagnóstico e tratamento salvam vidas

Ana Dolores reforça que a agilidade no diagnóstico e o acesso rápido ao atendimento especializado são determinantes para o desfecho do paciente.

“O AVC é uma emergência médica. Se for reconhecido e tratado em tempo hábil, é possível evitar sequelas ou até mesmo não ter nenhuma. O importante é não perder tempo”, conclui.