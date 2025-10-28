Após desabamento, UTI neonatal do Hospital Barão de Lucena deve ficar interditada por uma semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Forro antigo, instalado há 13 anos, será substituído por nova estrutura; pacientes foram realocados e seguem recebendo atendimento

Um dia após o desabamento parcial do teto da UTI neonatal do Hospital Barão de Lucena, no Recife, a unidade segue interditada para reparos.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), todo o forro de gesso do setor foi removido, e a previsão é de que o espaço permaneça fechado por cerca de uma semana, até a conclusão das obras.

Forro antigo será substituído

De acordo com o secretário executivo de infraestrutura da SES-PE, Victor Palácio, o forro que cedeu era antigo, com cerca de 13 anos de instalação, mas não apresentava risco aparente de desabamento. O material será substituído por uma estrutura nova.

A pasta reforçou que os bebês internados na UTI, duas crianças no momento do incidente, foram transferidos para outras áreas da unidade e passam bem. Nenhum funcionário ficou ferido.

Outros incidentes na rede estadual de saúde

O caso reacendeu a preocupação com a infraestrutura hospitalar em Pernambuco. Nos últimos meses, diferentes unidades da rede estadual registraram ocorrências estruturais.

Em maio deste ano, parte do forro do Hospital da Restauração desabou após um vazamento de água. No mês seguinte, o elevador da mesma unidade despencou do quinto para o segundo andar, deixando uma funcionária presa.

Mais recentemente, o Hospital Getúlio Vargas enfrentou uma infestação de mosquitos em áreas internas, o que gerou queixas de pacientes e acompanhantes.