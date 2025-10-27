Teto da UTI neonatal do Hospital Barão de Lucena desaba; nenhum paciente ficou ferido
Parte do forro da unidade desabou na tarde desta segunda-feira (27); não foram regristrados feridos
Clique aqui e escute a matéria
Parte do teto da unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal do Hospital Barão de Lucena (HBL), no Recife, desabou na tarde desta segunda-feira (27). As imagens do local foram divulgadas nas redes sociais pelo deputado estadual Sileno Guedes (PSB), que classificou o caso como “mais um descaso na saúde pública de Pernambuco”.
Em vídeo publicado no Instagram, o parlamentar mostrou o teto da unidade parcialmente caído e afirmou que o setor havia passado por uma obra recente.
“Parte do teto da UTI Pediátrica do Hospital Barão de Lucena, da Secretaria de Saúde de Pernambuco, desabou há pouco. Era uma obra nova, feita recentemente às custas do fechamento da UTI Pediátrica do Hospital Correia Picanço, mas que, pelo visto, não teve qualidade”, escreveu o deputado na legenda.
Em nota oficial, o Hospital Barão de Lucena confirmou o incidente, mas ressaltou que a situação foi controlada rapidamente e que pacientes e profissionais não sofreram ferimentos.
Confira a nota na íntegra
“O Hospital Barão de Lucena (HBL) informa que a equipe de manutenção foi acionada imediatamente após o registro de uma ocorrência na UTI 2 neonatal da unidade, na manhã desta segunda-feira (27/10).
Uma parte do forro do setor cedeu, mas a situação foi prontamente controlada. Nenhum paciente ou profissional ficou ferido, e todos foram realocados com segurança, sem qualquer dano. Todas as providências necessárias já foram adotadas”.