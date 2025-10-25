Arrastão da Longevidade celebra envelhecimento ativo e combate ao etarismo no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Evento gratuito acontece em 1º de novembro, com concentração na Praça do Arsenal e caminhada pelo Recife Antigo

Clique aqui e escute a matéria

No próximo 1º de novembro, o Recife vai receber o Arrastão da Longevidade, evento que marca o encerramento do mês da pessoa idosa. Promovida pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia – Seccional Pernambuco (SBGG-PE), a iniciativa convida pessoas de todas as idades a celebrar o envelhecimento ativo e a refletir sobre o combate ao etarismo, preconceito ainda presente contra pessoas mais velhas.

A concentração começa às 8h, na Praça do Arsenal, no Bairro do Recife, de onde os participantes seguem em caminhada pelas ruas do Recife Antigo. Para o geriatra Rodrigo Patriota, presidente da SBGG-PE, o evento é uma forma simbólica e afetiva de transformar a visão da sociedade sobre o envelhecimento.

“O Arrastão da Longevidade é um convite para olhar o envelhecimento de um jeito diferente. É sobre ocupar as ruas, mostrar que envelhecer é uma conquista. Cada ruga carrega história, afeto e aprendizado”, afirma Patriota.

Envelhecer com dignidade e propósito

Mais do que uma caminhada, o evento pretende promover uma reflexão sobre o direito de envelhecer com respeito. Segundo Patriota, o etarismo ainda se manifesta em situações cotidianas, desde o desrespeito à opinião de pessoas idosas até a exclusão no mercado de trabalho.

“O etarismo machuca de formas silenciosas. Ele aparece quando alguém desconsidera a opinião de uma pessoa mais velha, quando ri da idade do outro ou quando deixa de contratar quem passou dos 60. É um preconceito que limita e fere”, pontua o médico.

Durante toda a manhã, profissionais e estudantes da área da saúde realizarão atividades educativas, com orientações sobre hábitos saudáveis, prevenção de doenças e bem-estar físico e emocional. A ideia é estimular a autonomia e o autocuidado como pilares do envelhecimento ativo.

“O envelhecimento saudável não depende só de exames e remédios, mas também de vínculos, afeto e pertencimento. Quando o idoso se sente parte, quando é ouvido e se movimenta, tudo muda. Ele ganha confiança, alegria e propósito”, reforça Patriota.

Mesmo com as inscrições para o kit e a camiseta esgotadas, o Arrastão da Longevidade é aberto ao público.

“O importante é estar presente. Venham com os amigos, tragam energia boa. Vamos caminhar juntos, sem pressa, mostrando que o futuro pode e deve ser vivido com orgulho da idade que se tem”, convida o presidente da SBGG-PE.