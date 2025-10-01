fechar
Dia do idoso: especialista reforça cuidados com a saúde dos joelhos

Condições como artrose e osteoporose são causas frequentes de dor, afetam a mobilidade e aumentam o risco de quedas entre idosos

Por Maria Clara Trajano Publicado em 01/10/2025 às 14:12
Dor nos joelhos
Dor nos joelhos - Freepik

No Brasil, já são 32,9 milhões de pessoas com mais de 60 anos, o que representa 15,8% da população, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No dia do idoso, celebrado em 1º de outubro, especialistas reforçam a importância de manter a saúde dos joelhos em dia, já que dores e limitações nessa articulação estão entre os problemas que mais comprometem a qualidade de vida nesta faixa etária.

De acordo com o ortopedista Leonardo Monteiro, a principal causa de dor nos joelhos é a artrose, doença degenerativa que provoca desgaste da cartilagem, rigidez e perda de mobilidade.

Outras condições frequentes são osteoporose, tendinite e degeneração do menisco. O especialista destaca ainda que o excesso de peso acelera o desgaste das articulações.

Prevenção no dia a dia

Para preservar a saúde articular e retardar o aparecimento de doenças, Monteiro recomenda cuidados simples:

  • Manter uma alimentação equilibrada;
  • Praticar exercícios físicos regularmente;
  • Evitar o sobrepeso;
  • Reduzir o consumo de açúcar e álcool, que têm efeito inflamatório.

“O joelho já é naturalmente sobrecarregado por sustentar o corpo. Quando há ganho de peso, o desgaste é ainda mais acelerado”, reforça o ortopedista.

Dor no joelho e risco de quedas

Além do impacto na mobilidade, as dores nos joelhos aumentam a probabilidade de quedas, um dos maiores desafios do envelhecimento. A perda de força muscular, somada a alterações de visão, audição e reflexos mais lentos, eleva os riscos.

“É essencial adotar medidas preventivas no ambiente doméstico, como eliminar tapetes soltos, instalar corrimãos e garantir boa iluminação. Também indico exercícios de equilíbrio e fortalecimento, além do acompanhamento médico regular”, afirma Monteiro.

Atenção também para os mais jovens

Embora associada ao envelhecimento, a artrose pode aparecer mais cedo quando problemas no joelho não são tratados. “Se o joelho está inchando, travando, estalando ou rígido ao acordar, é preciso procurar avaliação médica. Ignorar esses sinais pode antecipar em décadas o surgimento de doenças típicas da terceira idade”, alerta o especialista.

Monteiro conclui que cuidar dos joelhos em todas as fases da vida é essencial para manter independência e qualidade de vida: “O objetivo é preservar a função da articulação para que o paciente tenha um joelho saudável até o fim da vida”.

