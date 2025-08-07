Artrose no pé e tornozelo: dor e rigidez podem indicar condição que limita a mobilidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Degeneração da cartilagem afeta principalmente idosos e pessoas com histórico de lesões; conheça os sinais de alerta e formas de tratamento

Clique aqui e escute a matéria

Subir um degrau, calçar os sapatos ou até mesmo caminhar curtas distâncias pode se tornar um desafio para quem desenvolve artrose nos pés e tornozelos, condição degenerativa e inflamatória que compromete a cartilagem responsável por proteger e amortecer os ossos das articulações.

Embora seja mais conhecida por atingir joelhos e quadris, a artrose também pode afetar os membros inferiores e limitar drasticamente a mobilidade, especialmente entre idosos ou pessoas que sofreram lesões articulares.

“A artrose do pé e tornozelo pode surgir tanto pelo envelhecimento natural da cartilagem quanto como consequência de traumas, como entorses, fraturas ou lesões mal curadas. O paciente começa a sentir dor, inchaço, rigidez e, com o tempo, percebe uma limitação funcional importante”, explica o ortopedista Fernandes Arteiro, especialista em cirurgia do pé e tornozelo.

Leia Também Pilates pode ser um aliado no tratamento de dores nos joelhos e artrose

Efeito dominó no corpo

Com o avanço da doença, o corpo tende a adaptar o modo de caminhar para reduzir a dor, o que pode gerar desequilíbrios em outras articulações. “A artrose no pé pode afetar a marcha. A pessoa passa a andar de forma diferente, o que pode sobrecarregar outras articulações como joelhos, quadris e coluna. É um efeito dominó”, alerta o médico.

Por isso, é fundamental estar atento aos sinais de alerta, mesmo que a dor seja inicialmente discreta:

Dor persistente no pé e/ou tornozelo;

Rigidez articular;

Inchaço e sensação de calor na articulação;

Diminuição da amplitude dos movimentos;

Estalos ou “crepitação”;

Deformidade, nos casos mais avançados.

“A artrose pode ser silenciosa no início, mas com o tempo se torna extremamente limitante. Por isso, é fundamental procurar ajuda médica ao primeiro sinal de desconforto contínuo na região”, reforça Fernandes Arteiro.

Fatores de risco

Envelhecimento natural;

Ser mulher, especialmente após os 50 anos;

Sobrepeso ou obesidade;

Histórico familiar de artrose;

Lesões articulares anteriores.

Diagnóstico e tratamento

O diagnóstico é feito com avaliação clínica e exames de imagem, como radiografia e ressonância magnética. Já o tratamento depende do estágio da artrose. Em fases iniciais, é possível controlar os sintomas com:

Fisioterapia;

Mudança no estilo de vida;

Medicamentos para dor e inflamação;

Uso de órteses e calçados adequados.

Quando esses métodos não são suficientes, a intervenção cirúrgica pode ser considerada.

“A artroscopia é uma técnica minimamente invasiva, feita por pequenos furos, que permite corrigir estruturas comprometidas, proporcionando uma recuperação mais rápida e menos dolorosa. Em casos mais graves, podemos indicar a substituição da articulação por uma prótese de tornozelo, que devolve conforto e mobilidade ao paciente”, afirma o especialista.

