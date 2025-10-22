Colunista do JC é agraciada em 1º Prêmio SBCBM de Jornalismo
Cinthya Leite, titular da coluna Saúde e Bem-estar, conquistou a 2ª colocação na premiação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica
A jornalista Cinthya Leite, titular da coluna Saúde e Bem-estar do Jornal do Commercio, foi premiada nesta quarta-feira (22) no 1º Prêmio SBCBM de Jornalismo. A colunista do JC ficou na segunda colocação na premiação realizada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), na categoria texto (impresso ou online), com a reportagem "Buraco no SUS: milhões precisam de cirurgia bariátrica, mas rede pública não dá conta".
"Receber o 2º lugar no Prêmio de Jornalismo da SBCBM com a reportagem 'Buraco no SUS: milhões precisam de cirurgia bariátrica, mas rede pública não dá conta' é uma alegria imensa e também um lembrete de que o jornalismo tem um papel essencial na busca por justiça social. Essa reportagem nasceu do desejo de dar voz a milhões de brasileiros que vivem na fila de espera por um tratamento que pode salvar vidas e que ainda enfrentam o peso da desigualdade e da lentidão do sistema público. O “buraco no SUS” é a realidade de quem depende dele e, muitas vezes, se vê invisível", comentou Cinthya Leite.
A cerimônia oficial ocorreu em Foz do Iguaçu, no Paraná, e também premiou reportagens de rádio e televisão com temas relacionados ao universo da cirurgia bariátrica e metabólica.
"Agradeço profundamente a todos os profissionais entrevistados e pacientes do Hospital das Clínicas, da UFPE, que confiaram em mim e compartilharam suas histórias com tanta coragem e generosidade. Sem cada um deles, essa reportagem não existiria. Um agradecimento especial ao cirurgião Álvaro Ferraz, que há anos me inspira com seu compromisso ético e humano. Desde a época da minha graduação em Jornalismo, em 2002, quando realizei uma série de reportagens sobre obesidade infantil, Álvaro sempre abriu portas e compartilhou conhecimento com generosidade. Este reconhecimento é também um incentivo para continuar fazendo um jornalismo que investiga, escuta e denuncia, sempre com empatia e responsabilidade", destacou a colunista do JC.
Em 22 anos de carreira, a jornalista Cinthya Leite já recebeu 37 premiações - todas pelo Jornal do Commercio -, com foco na temática do jornalismo em saúde. A colunista do JC é doutoranda em Saúde Pública pela Fiocruz PE e mestre em Saúde da Comunicação Humana pela UFPE. Tem especialização em gerontologia pela Estácio.