fechar
Saúde e Bem-estar | Notícia

Colunista do JC é agraciada em 1º Prêmio SBCBM de Jornalismo

Cinthya Leite, titular da coluna Saúde e Bem-estar, conquistou a 2ª colocação na premiação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica

Por JC Publicado em 22/10/2025 às 21:04
Colunista do JC, Cinthya Leite, &eacute; agraciada em 1&ordm; Pr&ecirc;mio SBCBM de Jornalismo
Colunista do JC, Cinthya Leite, é agraciada em 1º Prêmio SBCBM de Jornalismo - Divulgação

Clique aqui e escute a matéria

A jornalista Cinthya Leite, titular da coluna Saúde e Bem-estar do Jornal do Commercio, foi premiada nesta quarta-feira (22) no 1º Prêmio SBCBM de Jornalismo. A colunista do JC ficou na segunda colocação na premiação realizada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), na categoria texto (impresso ou online), com a reportagem "Buraco no SUS: milhões precisam de cirurgia bariátrica, mas rede pública não dá conta".

"Receber o 2º lugar no Prêmio de Jornalismo da SBCBM com a reportagem 'Buraco no SUS: milhões precisam de cirurgia bariátrica, mas rede pública não dá conta' é uma alegria imensa e também um lembrete de que o jornalismo tem um papel essencial na busca por justiça social. Essa reportagem nasceu do desejo de dar voz a milhões de brasileiros que vivem na fila de espera por um tratamento que pode salvar vidas e que ainda enfrentam o peso da desigualdade e da lentidão do sistema público. O “buraco no SUS” é a realidade de quem depende dele e, muitas vezes, se vê invisível", comentou Cinthya Leite.

divulgação
Colunista do JC, Cinthya Leite, é agraciada em 1º Prêmio SBCBM de Jornalismo - divulgação

A cerimônia oficial ocorreu em Foz do Iguaçu, no Paraná, e também premiou reportagens de rádio e televisão com temas relacionados ao universo da cirurgia bariátrica e metabólica.

"Agradeço profundamente a todos os profissionais entrevistados e pacientes do Hospital das Clínicas, da UFPE, que confiaram em mim e compartilharam suas histórias com tanta coragem e generosidade. Sem cada um deles, essa reportagem não existiria. Um agradecimento especial ao cirurgião Álvaro Ferraz, que há anos me inspira com seu compromisso ético e humano. Desde a época da minha graduação em Jornalismo, em 2002, quando realizei uma série de reportagens sobre obesidade infantil, Álvaro sempre abriu portas e compartilhou conhecimento com generosidade. Este reconhecimento é também um incentivo para continuar fazendo um jornalismo que investiga, escuta e denuncia, sempre com empatia e responsabilidade", destacou a colunista do JC.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Em 22 anos de carreira, a jornalista Cinthya Leite já recebeu 37 premiações - todas pelo Jornal do Commercio -, com foco na temática do jornalismo em saúde. A colunista do JC é doutoranda em Saúde Pública pela Fiocruz PE e mestre em Saúde da Comunicação Humana pela UFPE. Tem especialização em gerontologia pela Estácio.

Leia também

Voz do Leitor, 22/10: Lixo acumulado no centro do Recife
LIMPEZA URBANA

Voz do Leitor, 22/10: Lixo acumulado no centro do Recife
Editorial JC: Bolívia: troca democrática
AMÉRICA DO SUL

Editorial JC: Bolívia: troca democrática

Compartilhe

Tags