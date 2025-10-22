Colunista do JC é agraciada em 1º Prêmio SBCBM de Jornalismo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cinthya Leite, titular da coluna Saúde e Bem-estar, conquistou a 2ª colocação na premiação da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica

Clique aqui e escute a matéria

A jornalista Cinthya Leite, titular da coluna Saúde e Bem-estar do Jornal do Commercio, foi premiada nesta quarta-feira (22) no 1º Prêmio SBCBM de Jornalismo. A colunista do JC ficou na segunda colocação na premiação realizada pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica (SBCBM), na categoria texto (impresso ou online), com a reportagem "Buraco no SUS: milhões precisam de cirurgia bariátrica, mas rede pública não dá conta".

"Receber o 2º lugar no Prêmio de Jornalismo da SBCBM com a reportagem 'Buraco no SUS: milhões precisam de cirurgia bariátrica, mas rede pública não dá conta' é uma alegria imensa e também um lembrete de que o jornalismo tem um papel essencial na busca por justiça social. Essa reportagem nasceu do desejo de dar voz a milhões de brasileiros que vivem na fila de espera por um tratamento que pode salvar vidas e que ainda enfrentam o peso da desigualdade e da lentidão do sistema público. O “buraco no SUS” é a realidade de quem depende dele e, muitas vezes, se vê invisível", comentou Cinthya Leite.



Colunista do JC, Cinthya Leite, é agraciada em 1º Prêmio SBCBM de Jornalismo - divulgação

A cerimônia oficial ocorreu em Foz do Iguaçu, no Paraná, e também premiou reportagens de rádio e televisão com temas relacionados ao universo da cirurgia bariátrica e metabólica.

"Agradeço profundamente a todos os profissionais entrevistados e pacientes do Hospital das Clínicas, da UFPE, que confiaram em mim e compartilharam suas histórias com tanta coragem e generosidade. Sem cada um deles, essa reportagem não existiria. Um agradecimento especial ao cirurgião Álvaro Ferraz, que há anos me inspira com seu compromisso ético e humano. Desde a época da minha graduação em Jornalismo, em 2002, quando realizei uma série de reportagens sobre obesidade infantil, Álvaro sempre abriu portas e compartilhou conhecimento com generosidade. Este reconhecimento é também um incentivo para continuar fazendo um jornalismo que investiga, escuta e denuncia, sempre com empatia e responsabilidade", destacou a colunista do JC.

Em 22 anos de carreira, a jornalista Cinthya Leite já recebeu 37 premiações - todas pelo Jornal do Commercio -, com foco na temática do jornalismo em saúde. A colunista do JC é doutoranda em Saúde Pública pela Fiocruz PE e mestre em Saúde da Comunicação Humana pela UFPE. Tem especialização em gerontologia pela Estácio.