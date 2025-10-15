Recife sedia III Congresso Autismo na Vida Adulta com foco em saúde, inclusão e independência
Evento acontece nos dias 18 e 19 de outubro no Mar Hotel e traz debates sobre saúde mental, empregabilidade e autonomia da pessoa autista
Nos dias 18 e 19 de outubro, Recife recebe o III Congresso Autismo na Vida Adulta, promovido pelo Instituto Dimitri Andrade. O encontro será realizado no Mar Hotel Conventions, em Boa Viagem, e propõe discutir os desafios e possibilidades da vida adulta para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Com programação científica e participativa, o evento abordará temas como comportamento, socialização, cognição, empregabilidade, educação e direitos. Também contará com o eixo “autistas sobre autistas”, no qual pessoas autistas relatam suas próprias experiências.
Entre os palestrantes confirmados estão o neurologista Thiago Simões, a fonoaudióloga Maria Bethânia Mendes, o terapeuta ocupacional André Pontes, a psicóloga Maria Elisa Granchi e a advogada Viviane Guimarães.
Lançamento de livro e minicursos
Durante o congresso, será lançado o livro “Autismo na Vida Adulta – Guia Interdisciplinar”, organizado pela psicóloga Frínea Andrade, que reúne textos de 20 especialistas e relatos de autistas adultos. Outra novidade é o minicurso de Implementação do Emprego Apoiado, com certificação dupla, ministrado pela administradora Flávia Cortinovis, especialista em inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
O evento é aberto a profissionais, estudantes, familiares e pessoas autistas interessadas no tema. A programação inclui ainda apresentações culturais de neurodivergentes, exposição científica e transmissão online ao vivo.
Serviço
- 18 e 19 de outubro de 2025
- Mar Hotel Conventions – Rua Barão de Souza Leão, 451, Boa Viagem, Recife (PE)
